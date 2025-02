Luís Filipe Santos é o novo director-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas

Luís Filipe Santos é, em regime de substituição, o novo director-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB). Sucede, temporariamente, a Silvestre Lacerda, que ocupou o cargo desde 2015 até à sua aposentação no final de Janeiro.

Mestre em Ciências Documentais pela Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior, Luís Filipe Santos foi subdirector-geral da DGLAB entre Julho de 2015 e Julho de 2020, como informa, em nota de imprensa, o Ministério da Cultura. O agora director-geral provisório da DGLAB, que assume o cargo enquanto decorre o concurso público para nomear um novo director-geral a título definitivo,​ foi, aliás, técnico especialista no gabinete da ministra Dalila Rodrigues.

Luís Filipe Santos também chefiou a divisão de Museus e Cultura da Câmara de Castelo Branco entre Abril e Agosto do ano passado, em regime de serviço, e o departamento do Património Cultural e das Bibliotecas da Câmara de Loures entre Setembro de 2022 e Abril de 2024, em regime de substituição. A nota do gabinete de Dalila informa ainda que é “técnico superior do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Alter do Chão”.

A sua dissertação de mestrado “A gestão de colecções nas bibliotecas públicas portuguesas” ficou em segundo lugar na edição de 2008 do Prémio Raul Proença, atribuído pela Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas.