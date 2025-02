Julgamento do esfaqueamento de Salman Rushdie arranca nesta terça-feira

Arranca nesta terça-feira o julgamento do esfaqueamento do escritor Salman Rushdie, que em Agosto de 2022 foi atacado enquanto se preparava para dar uma palestra na pequena localidade de Chautauqua, no estado de Nova Iorque. Hadi Matar, jovem americano-libanês de 26 anos, é acusado de agressão e tentativa de assassinato. Segundo as testemunhas oculares e as autoridades policiais que acorreram ao local do ataque, Rushdie foi esfaqueado dez vezes, tendo sofrido ferimentos no pescoço e no abdómen. O romancista viria mesmo a ficar cego de um olho, razão pela qual hoje usa óculos com uma lente escurecida.

Paralelamente a este caso, no qual se espera que Rushdie testemunhe, Matar está também acusado pelas autoridades federais norte-americanas de “providenciar apoio material e recursos ao Hezbollah”, grupo armado libanês apoiado pelo Irão. Em 1989, Salman Rushdie foi alvo de uma fatwa do líder religioso iraniano ayatollah Ruhollah ​Khomeini, que o sentenciou à morte pelo romance Os Versículos Satânicos, publicado no ano anterior.

Matar, que se declarou inocente de todos os crimes, está detido na prisão de Mayville, sem direito a fiança. O juiz do caso que vai começar a ser julgado nesta terça-feira instou os advogados de acusação e de defesa a evitar declarações à comunicação social, alertando para as “tensões sociais relacionadas com a violência motivada pela religião”, como escreve o jornal britânico The Guardian.

Na sequência do ataque que o deixou gravemente ferido, Rushdie chegou a ter de ser ligado a um ventilador. Após a recuperação, pôs-se a escrever sobre o incidente. Faca, relato autobiográfico que “preferia não ter precisado de escrever”, como disse, foi publicado em Abril do ano passado. “Serei sempre o tipo que foi esfaqueado. É a faca que me define”​, lê-se no livro.