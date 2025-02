Chegou a nova série do criador de This is Us: mais um dia em Paradise

Entre 2016 e 2022, Dan Fogelman, que antes disso tinha escrito filmes animados como Carros e Bolt, ou comédias românticas como Amor, Estúpido e Louco, deu ao mundo This is Us, um drama familiar e sacarino carregado de emoção e humor que contava a história de uma família com três filhos ao longo de várias linhas temporais. Agora, juntou-se uma vez mais a Sterling K. Brown, um dos pontos altos do elenco dessa série (era o filho adoptado, Randall) e entretanto nomeado para um Óscar pelo papel em American Fiction, para uma história de mistério e ficção científica que aplica muitas das técnicas e preocupações demonstradas em This is Us.

Paradise é um original da Hulu que chega a Portugal via Disney+. Estreou-se na semana passada, com três dos oito episódios já disponíveis: o primeiro no domingo e os dois seguintes na terça-feira. Brown é agora Xavier Collins, um agente especial destacado para proteger o Presidente dos Estados Unidos, Cal Bradford (James Marsden, da saga X-Men e de Rockefeller 30, entre muitos outros papéis). Filho de uma família muito rica, é um Presidente desempoeirado e moderno. Quando os dois se conhecem, desenvolve uma amizade com o normalmente estóico Collins e mostra-lhe filmes como Assalto ao Arranha-Céus. Tem também um gosto muito grande por canções clássicas, particularmente dos anos 1980 – incluindo Another day in paradise, de Phil Collins.

O Presidente que vemos ao início da série já não é bem assim: está muito mais vencido pela vida. A partir daqui, há várias questões que podem funcionar como spoilers. Não é à toa que grande parte dos textos que têm sido escritos sobre a série adverte as pessoas para verem esta ficção às cegas. Mas o próprio trailer de Paradise revela logo uma informação preciosa: Cal foi assassinado e é preciso encontrar o responsável. Nada de novo no mundo de Dan Fogelman: em This is Us, o pai da família estava morto e as cenas com ele decorriam todas no passado.

Mas Paradise é ficção científica e explicar porquê seria estragar um elemento inesperado desta história. O facto de a série alternar entre presente e vários passados é algo que, sendo aplicado à ficção científica, acaba por remeter um pouco para Perdidos, o clássico do início dos anos 2000 que recorria a flashbacks para mostrar o historial das personagens. Sendo uma criação de Dan Fogelman, sempre preocupado em mostrar as perspectivas das pessoas que escreve e em humanizá-las, acaba por dar até às personagens mais malévolas explicações e motivações que permitem aos espectadores compreendê-las.

Se esta história é totalmente diferente de This is Us, e a personagem de Sterling K. Brown não tem muitos pontos de contacto com o seu Randall que lhe valeu um Emmy, há porém muito ADN comum.

Desde o final de This is Us que o actor apenas tem feito vozes em televisão. Mas em 2025 aparecerá em três filmes e duas séries; a outra série, também produção da Hulu, é Washington Black, da qual é, como nesta, também é produtor executivo. Numa mesa redonda virtual com imprensa internacional que decorreu na semana passada, Brown, que está acostumado a fazer ficção científica, explicou ao PÚBLICO que não foi só por confiar em Fogelman que se envolveu neste projecto – "li 106 guiões de This is Us e eram todos obras-primas", resumiu. Gostou muito do argumento de Paradise, garantiu – e teria gostado mesmo que fosse escrito por outra pessoa. A ler o primeiro episódio, chegou à surpresa que ocorre no final – e que não será revelada aqui – e sentiu o que tinha sentido quando leu o piloto de This is Us. O autor conseguiu trocar-lhe as voltas uma vez mais.

Como produtor, Brown envolveu-se mais na escolha do elenco, que inclui ainda Julianne Nicholson no papel de uma multimilionária da tecnologia, Sarah Shahi como terapeuta ou Nicole Brydon Bloom como agente especial, e ajudou a tornar os diálogos mais realistas na representação de personagens negras.