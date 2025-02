Em Roterdão, Sandro Aguilar observa e dá a observar a crise conjugal

Com Primeira Pessoa do Plural, que esta segunda-feira tem estreia mundial no festival dos Países Baixos, o realizador dá uma volta ao seu cinema, abre-se aos outros e redescobre o prazer de filmar.

Sandro Aguilar (Luanda, 1973) d​iz isto com a maior das naturalidades, como se nada fosse. “Decidi tirar mais prazer dos processos, da construção do próprio filme. Porque o Sandro Aguilar que chega a este filme é um realizador desiludido com o cinema — com o seu, com o dos outros, com a ideia de estar a fazer cinema…”