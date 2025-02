O cromossoma X materno pode ser um dos culpados pelo envelhecimento cerebral

A rapidez no declínio cognitivo das mulheres pode estar relacionada com o lado da mãe. Mais concretamente, com o cromossoma X materno. As mulheres recebem dois cromossomas X – um do pai, outro da mãe –, mas como nas células apenas um dos cromossomas X é necessário, algumas usam o do pai e outras o da mãe. Ora, quando as células do cérebro têm apenas os cromossomas X maternos, a deterioração da memória e de outras capacidades cognitivas, como a atenção ou a aprendizagem, parece ser mais rápida do que quando há uma mescla entre cromossomas maternos e paternos. Pelo menos, é isso que acontece em ratinhos fêmeas.

