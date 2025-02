Os CDC ordenam remoção de novos artigos científicos dos seus investigadores

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) estão a tentar retirar todos os artigos científicos que envolvem os seus investigadores e que estavam a ser avaliados para publicação por revistas científicas externas, de forma permitir uma revisão pela presidência de Donald Trump, contou um funcionário federal à agência de notícias Reuters. A ordem de limpeza chegou num email do director científico do CDC na sexta-feira endereçado a todos os responsáveis de departamentos da agência, disse o funcionário, que viu o email.

O funcionário que falou à agência Reuters não estava autorizado a discutir o assunto publicamente. A revisão ordenada tem como objectivo remover linguagem para cumprir o decreto presidencial de Donald Trump que diz que o Governo federal só reconhecerá dois sexos, masculino e feminino.

A ordem, relatada pela primeira vez pelo Inside Medicine, no Substack (plataforma de blogue), vai para lá de uma directiva inicial de 21 de Janeiro em que as agências federais de saúde pararam as comunicações públicas para permitir uma revisão desses materiais por parte dos nomeados do Presidente norte-americano.

O Inside Medicine publicou uma lista de palavras específicas que foram alvo de remoção na revisão das comunicações e que incluem: género, transgénero, LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transgénero) e não-binário. O funcionário federal ouvido pela Reuters referiu que essa lista foi enviada pelos CDC aos seus departamentos.

A ordem de remoção da última sexta-feira envolve todos os documentos escritos ou co-escritos por cientistas dos CDC. Se os cientistas dos CDC forem co-autores de um artigo que teve origem fora da agência, ser-lhes-á pedido que retirem os seus nomes do artigo, acrescentou o funcionário.

“Isto é uma farsa”

Os peritos em saúde pública afirmam que a supressão destes termos põe em causa a sua capacidade de responder a todos os tipos de necessidades médicas que afectam diferentes grupos, incluindo os portadores de VIH e de doenças sexualmente transmissíveis. “Não podemos simplesmente apagar ou ignorar certas populações quando se trata de prevenir, tratar ou investigar doenças infecciosas como o VIH. Espero bem que não seja essa a intenção destas ordens”, afirmou Carl Schmid, director executivo do Instituto de Políticas para o HIV e a Hepatite.

Editores de revistas científicas, incluindo a American Journal of Public Health, questionam a legalidade do decreto. Para artigos científicos aceites por uma revista, mas ainda não publicados, “temos os direitos de autor. O autor não pode mais fazer alterações”, nota Alfredo Morabia, director da American Journal of Public Health. Para os artigos que estão a ser revistos, mas cuja publicação ainda não foi aceite por uma revista, “é necessária uma resposta colectiva por parte dos editores das revistas científicas e das editoras”, diz. “Deveriam existir algumas estratégias comuns”, aponta.

“Parece incrível que isto seja compatível com a Primeira Emenda. Um direito constitucional foi cancelado”, defende. “Como pode o Governo decidir que palavras pode uma revista científica usar para descrever uma realidade científica? Essa realidade precisa de ser identificada”.

“Isto é uma farsa”, diz Carlos Del Rio, director da secção de VIH/Sida da revista NEJM Journal Watch Infectious Diseases, num email. “Os cientistas dos CDC publicam todos os anos trabalhos importantes que informam o campo da saúde pública. Parar com as publicações nunca é bom”, afirmou.

Na sexta-feira, os CDC e outras agências de saúde dos EUA removeram páginas online com estatísticas de VIH e um banco de dados que rastreia comportamentos que aumentam os riscos para saúde dos jovens, entre outras informações, de forma a cumprir os decretos da administração de Donald Trump sobre identidade e diversidade de género, levantando preocupações entre médicos e organizações de doentes sobre censura.