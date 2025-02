Raríssimas em risco de fechar. Presidente pede que mecenas “acreditem” na associação

“Os mecenas que tínhamos recusam-se a colaborar connosco, por causa do passado”, disse o presidente da Raríssimas. Governo não vai conceder o Fundo de Socorro Social pedido em Julho pela Associação.

O presidente da Associação Raríssimas, Fernando Ferreira Alves, pediu aos mecenas que "acreditem" na instituição, depois de ter recebido, na sexta-feira, a indicação do Governo de que não será concedido o Fundo de Socorro Social pedido em Julho. A decisão da tutela foi um "soco grande no estômago", referiu Fernando Ferreira Alves, em declarações à TSF. Para esta segunda-feira, está marcada uma visita à Raríssimas por parte de elementos do Governo.

"Temos fornecedores a quem temos de pagar. Só de luz são contas de oito mil a dez mil euros por mês. Ou realmente há uma ajuda conforme nós pedimos, ou nós não temos possibilidades de continuar", disse à TSF o presidente da associação, que já na sexta-feira alertava, em declarações à agência Lusa que a associação, que apoia pessoas com doenças raras e suas famílias, corre o risco de fechar, deixando cerca de uma centena de utentes sem resposta, devido a dificuldades financeiras.

Sobre a visita à Raríssimas por parte de elementos do Governo, Fernando Ferreira Alves espera que a visita consiga levar o Governo a mudar de opinião: "O meu sonho é que a possam reverter" a decisão.

Se tal não acontecer, o presidente da associação crê que a Raríssimas não irá resistir durante muito tempo. "Os mecenas que tínhamos recusam-se a colaborar connosco, por causa do passado", justifica.

Em Julho, a associação foi recebida pela secretária de Estado da Segurança Social numa reunião onde manifestou a necessidade de recorrer ao Fundo de Socorro Social, necessitando de um milhão e 200 mil euros para pagar os subsídios de férias e de Natal aos 113 colaboradores e aos fornecedores a quem devem e reestruturar a casa.

O valor veio a ser alterado a pedido do Governo em Novembro, sendo reduzido para 500 mil euros. Mas a resposta negativa surgiu na sexta-feira.

A Raríssimas – Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em Abril de 2002, com o objectivo de apoiar pessoas que vivem com doenças mentais e raras, bem como as suas famílias e cuidadores.

Em 2017, a associação esteve envolvida em controvérsias, o que resultou, segundo os seus dirigentes, numa perda significativa de apoios e donativos, que afectou a sustentabilidade financeira da instituição, levando à necessidade de reestruturações internas e à implementação de medidas na procura de recuperação da confiança pública.