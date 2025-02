GNR recebeu em média 40 queixas por dia de violência doméstica no ano passado

No ano passado, a GNR recebeu em média 40 queixas relativas a crimes de violência doméstica. Estes números traduzem uma redução deste tipo de crime, que baixou de 14.412 queixas em 2024 para 14.825 em 2023. Contas feitas, aquela força policial registou, no ano passado, menos 413 crimes desta natureza. Este continua, ainda assim, a ser o crime mais praticado contra as pessoas. E, sem surpresas, as mulheres são as vítimas predominantes. A PSP não forneceu ao PÚBLICO os dados sobre este tipo de crime relativos ao ano passado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt