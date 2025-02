O sector social “tem o maior risco de ficar deserto de psicólogos”, alerta Sofia Ramalho

Há dois anos que Sofia Ramalho estava a tempo inteiro na Ordem Portuguesa dos Psicólogos (OPP), na equipa de Francisco Miranda Rodrigues, que acompanhou nos seus oito anos de mandato. Com “marido e filhas” no Porto, a vice-presidente decidiu candidatar-se a bastonária e venceu, no final de Novembro, por 130 votos. Contudo, viu a eleição contestada e há uma acção de impugnação das eleições a correr no Tribunal Administrativa da Comarca de Lisboa. Tranquila, Sofia Ramalho tomou posse, espera o resultado e apela a uma união dos que exercem uma profissão relativamente jovem na sociedade, mas que é importante em todos os sectores em que actua, acredita.

