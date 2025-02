Vivemos em um mundo em que as ações e as palavras parecem não ter qualquer consequência futura, a não ser provocar engajamentos.

Alguns conhecidos portugueses se queixaram da falta de polidez dos brasileiros nas mídias sociais. Tudo muito genérico, claro, que eu, por exemplo, sou brasileiro e sou razoavelmente educado. Mas, de um modo geral, eles têm razão: O uso adequado da internet tem se revelado (mais) um problema no Brasil. Não tem a exclusividade brasileira, pois está um pouco por todos os lados e a aumentar. Vivemos em um mundo em que as ações e as palavras parecem não ter qualquer consequência futura, a não ser provocar engajamentos. Por vezes, a efemeridade do que se diz nas redes sociais visa apenas a uma descarga emocional, quase uma catarse, que surge da incompreensão daquilo que se vive. Mas as palavras não são tão efêmeras como parecem, nem na internet.

Esses conhecidos reclamam, de modo especial, daqueles que rapidamente digitam “Devolvam o nosso ouro!” como resposta para tudo. Sejamos sinceros, é uma certa dose de ignorância e muita paixão que alimentam esse pedido. Não que eu considere que o processo de formação do que hoje é o Brasil tenha sido bom ou que o ouro que daqui saiu não devesse por aqui ter ficado.

Os brasileiros, como povo, são admiravelmente sobreviventes de muitos interesses escusos, inclusive (ou até principalmente) de ineptas e gananciosas gestões de segmentos das elites tanto portuguesas, quanto brasileiras. Pedir que se devolva o ouro é, às avessas, o pedido para que conversemos mais sobre o nosso processo de colonização e formação com países que já foram um só e deixaram de sê-lo pela estratégia da própria Coroa Portuguesa. De modo geral, tenho sempre a impressão que conversamos pouco e mal sobre o nosso passado comum, inclusive, esta nossa língua.

A história contada de que os portugueses vieram para cá, roubaram todo o nosso ouro e depois foram-se embora deixando-nos pobres e marginalizados tem algo de folhetinesco, dá uma boa novela, mas está longe da verdade. O fato é que no Brasil havia uma elite colonizadora tão portuguesa quanto a de Lisboa e que viu vantagens em pedir independência. Havia também os que vieram da Europa com uma mão à frente e outra atrás e aqui procuraram se reconstruir, além dos escravizados que pouco tinham a dizer e que também existiram em Portugal em grande número (aliás, preciso compreender o destino que Portugal deu aos seus escravizados quando aboliu a escravidão…) e povos originários que foram e continuam sendo massacrados. E foram muitos, em ambos os lados do Atlântico, os que se beneficiaram dessas riquezas. E beneficiaram-se mal, porque todos viemos a empobrecer.

Aqueles que se podiam chamar de brancos e que ficaram aqui depois de 1822, somos a parte de vocês, meus caros portugueses, que por aqui ficou, porque lhes era mais conveniente na altura. Vieram depois outros lugares do mundo, fugindo das fomes, das guerras e dos ditadores. Minha família está nesse grupo, escapando da miséria semeada a mancheias tanto pelo Franco como pelo Salazar. A esses somam-se os africanos e os povos originários de que já falei. Uma mistura tensa que vamos chamar de Brasil, de gente que aqui já estava mas lhe foi tirado o direito de aqui estar, pessoas que não quiseram para aqui vir, outros que vieram aqui para mandar, mal ou bem, e muitos que vieram aqui fugindo.

Mas nem há tanta diferença assim da realidade portuguesa, mantidas as devidas e necessárias proporções. Fui jantar, há algum tempo, com um amigo jornalista em Lisboa. Meu amigo queixava-se do dia exaustivo que havia tido. Muito trabalho no calor de julho. O atendente, um senhor muito simpático, atento à nossa conversa, saiu-se com uma pérola: “Olhe, deixe lá, pelo menos não é preto!”. Isso ouvi-o eu, ninguém me contou. Ficamos covardemente sem reação. Pagamos a conta e fomos embora. Um incômodo silêncio. São muitos que, de variados modos, pedem tempestivamente que se lhes devolva o ouro. A solução impensada e mágica para problemas reais.

Talvez nem fosse tão má ideia, nos fosse devolvido o ouro. O ouro que foi roubado do progresso dos cidadãos portugueses e brasileiros por segmentos das próprias elites portuguesas e brasileiras — não esqueçamos que, sem o apoio de muitos brasileiros, a história toda da má gestão de que falamos não teria acontecido. Esse ouro foi parar, vejam vocês, na Inglaterra, a serviço de sua Majestade, a deles, que eu cá ando muito republicano para isso. Tudo dentro da lei, favorecendo muito atraso e pobreza de uns e o enriquecimento de poucos. Hoje, buscamos essa equidade nas relações entre dois países que já foram um e que dividem um passado, muita cultura e que precisam, entre outras coisas, aprender a olhar para frente, muitas vezes, juntos.

As palavras têm peso e gosto e cor. Elas não podem ser usadas irresponsavelmente. A internet tem se tornado espaço de violência e agressividade. A violência e a dificuldade de construir pontes não é, contudo, um problema apenas do Brasil. Nós, brasileiros e portugueses, temos muito a pensar em termos de desenvolver práticas éticas.É algo que está um pouco por todo lado. Acredito que sejam o diálogo, a esperança e o arregaçar as mangas para fazermos juntos que há de mudar hábitos arraigados e reconstruir relações e significados. Isso vale ouro.