Roda de Santo faz show em Lisboa para os devotos de Iemanjá: benção à Rainha do Mar

Grupo apresenta o espetáculo Preto Velho Quando Dança Está Rezando, no B.O.T.A (Base Organizada da Toca das Artes), no bairro dos Anjos, neste domingo, em Lisboa.

Ao som de tambores e muitas palmas do grupo Roda de Santo, o show Preto Velho Quando Dança Está Rezando fará uma homenagem a Iemanjá, neste domingo (02/02), dia em que se celebra a Rainha do Mar. O evento acontecerá, pelo terceiro ano consecutivo, no B.O.T.A (Base Organizada da Toca das Artes), no bairro dos Anjos, em Lisboa, a partir das 20h. Mas, para quem gosta de um bom vatapá, o famoso prato da culinária afro-brasileiro será servido às 19h. O ingresso custa 12 euros.

O espetáculo terá Karla da Silva nos vocais. A artista, que participou do The Voice Brasil, em 2012, mostrará a versatilidade do grupo e a cultura da umbanda. Além de ter participado do reality musical da TV Globo, ela fez parte da série Rua das Pretas Coliseu, que teve duas temporadas exibidas na RTP1. Karla da Silva também já cantou com nomes consagrados da música brasileira, como Milton Nascimento e Gal Costa (1945-2022).

A cantora e compositora se apresentará ao lado da multi-instrumentista Sara Cabral, que já atuou em espetáculos com Naná Vasconcelos (1944-2016), Maurício Tizumba e Djalma Correa (1942-2022); do baterista e percussionista Juninho Ibituruna, que trabalhou com Ney Matogrosso; e do também cantor e compositor Álvaro Lancellotti, que tem no currículo canções gravadas por Maria Rita. Para fechar o grupo, o instrumentista Bartolo, que já atuou com o baterista e compositor norueguês Paal Nilssen-Love e com feras brasileiras como Caetano Veloso e Arnaldo Antunes.

“Meus amores, dia 2 de fevereiro, a gente vai comemorar, celebrar, festejar a resistência do dia de Iemanjá, a beleza do dia de Iemanjá, com Roda de Santo, esse projeto magnífico que eu tenho a honra e o prazer de fazer parte ao lado de grandes artistas. Eu espero vocês lá, para a gente fazer nossos pedidos a Iemanjá, sorrir e cantar e agradecer muito às águas do mar”, convoca Karla nas redes sociais.

No Brasil, onde os devotos costumam jogar flores e barquinhos com oferendas ao mar, várias personalidades homenagearam Iemanjá pela internet. A cantora Maria Bethânia foi uma delas. “Hoje é dia de fé na Bahia. Dois de fevereiro. Dia de Iemanjá, em Salvador, dia de Nossa Senhora da Purificação em Santo Amaro. Dia muito grande para todos nós”, escreveu.

> B.O.T.A: Largo Santa Bárbara 3D, 1150-287

> O show começa a partir das 20h. Uma hora antes, às 19h, será servido um vatapá, prato da culinária afro-brasileira.