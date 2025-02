Beleza Fatal é novelão sem medo e sem vergonha”, afirma diretora Maria de Médicis

Com 40 capítulos, a obra aborda um tema que está mais do que na pauta do dia: a busca pela eterna juventude com cirurgias e procedimentos estéticos. Exibida pela Max, a novela é top 3 em Portugal.

Com a palavra Lolovers estampada em uma blusa rosa, numa referência à personagem Lola, vivida por Camila Pitanga, em Beleza Fatal, a diretora Maria de Médicis, 55 anos, mostra que veste literalmente a camisa de seus projetos. E ela pode. A primeira novela original brasileira produzida pela Max, que estreou em 27 de janeiro, já chegou à marca do top 3 em Portugal. “As pessoas estão amando, dizendo que é um novelão de verdade”, comemora a diretora-geral da obra escrita por Raphael Montes.

Em 40 capítulos, Beleza Fatal aborda um tema que na pauta do dia: a busca pela eterna juventude com cirurgias e procedimentos estéticos. “Agora, estão fazendo isso para o outro, para ficar bem nas redes sociais”, lamenta Maria, em conversa com o PÚBLICO Brasil de seu apartamento no Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, cidade onde ela também tem um bloco de carnaval. “Vamos homenagear a Fernanda Torres", avisa ela. A cerimônia do Oscar cairá num domingo de folia, 2 de março.

Maria fala com empolgação do novo folhetim. Com mais de 30 anos de carreira, ela confessa que usa em Beleza Fatal os bordões de Bebel, personagem inesquecível de Camila Pitanga em Paraíso Tropical, exibida pela TV Globo, em 2007, e da qual fez parte da equipe de direção. Veja, a seguir, os principais trechos da entrevista.

As pessoas estão amando, dizendo que é um novelão de verdade, sem medo e sem vergonha. Mas nós fizemos um trabalho realmente para quem gosta de assistir e produzir novela.

Como está sendo a repercussão de Beleza Fatal?

Nossa, está maravilhosa. Estamos em top 1 no Brasil, top 3 em Portugal e top 4 mundial na Max. A estreia foi uma febre no X (antigo Twitter). Ficamos nos trending topics do dia do lançamento até a metade de terça-feira. As pessoas estão amando, dizendo que é um novelão de verdade, sem medo e sem vergonha. Mas nós fizemos um trabalho realmente para quem gosta de assistir e produzir novela. Eu amo e o Raphael (Montes) também. Ele sempre quis escrever um folhetim. Estamos levando ao ar uma história com clichês e exageros, sem achar que é brega.

Por que falar sobre o mundo das cirurgias plásticas?

Eu acho que a busca pelo bem-estar, a partir da estética, é legal. Mas, agora, estão fazendo isso para o outro, para ficar bem nas redes sociais. As pessoas estão buscando um patamar impossível, porque as atrizes e as celebridades aparecem produzidas, usam filtro, ou seja, ninguém está de cara limpa ali. É muito raro isso. Graças a Deus, tem gente fazendo o movimento do corpo real, como a Paolla Oliveira. Mas a busca pela estética tornou-se perigosa. O caso da personagem que morre nas mãos do doutor Peitão (Marcelo Serrado), que é um cirurgião plástico de shopping, acontece toda hora. Todo dia dá uma merda. Óbvio que tem muito médico responsável, mas todos os dias são noticiadas mortes por lipoaspiração, por procedimentos estéticos. E as pessoas vão ficando endemoniadas. Uso botox, mas adoro uma frase da minha dermatologista. Ela fala que eu não tenho de ficar com cara de mais jovem, de 45 anos. Tenho que ficar com cara de 55, mas com aparência de quem dormiu bem, está descansada. As pessoas querem ficar eternamente jovens! Temos de envelhecer felizes, fazendo nosso botox com parcimônia, ou não fazendo, mas não pelo outro.

Eu acho que a busca pelo bem-estar, a partir da estética, é legal. Mas, agora, estão fazendo isso para o outro, para ficar bem nas redes sociais. As pessoas estão buscando um patamar impossível, porque as atrizes e as celebridades aparecem produzidas, usam filtro, ou seja, ninguém está de cara limpa ali.

Você conhece de perto pessoas assim?

Outro dia uma atriz deslumbrante me falou que começou a pôr filtro nas redes sociais dela. Quando começou a olhar como ela ficava e como era à vera, pensou em operar o nariz. Ainda bem que ela é uma mulher muito inteligente também e se tocou da loucura. Ela até passou a não usar mais filtro. Olha o mal que isso faz.

A Camila Pitanga é a vilã da história. Ela é muito má?

Primeiro é uma vilã bem escrita pelo autor. Ela é maravilhosa no texto. Só que a Camila pegou e se entregou de corpo, alma e não botox, que ela não usa, para a personagem. Tanto que, visualmente, na segunda fase, ela parece que está toda ‘embotocada’. Minha mãe quando viu a Camila, me ligou e perguntou: ‘Minha filha, o que ela fez com o rosto dela? Ela é tão bonita’. Mas usamos uma maquiagem que parece que ela pôs botox e se puxou inteira. É tudo caracterização, e a Camila se propôs a fazer isso. E, sim, ela é muito má. É daquelas vilãs que o brasileiro ama. Ela não tem vergonha de fazer as maiores maldades do mundo. É exageradamente má. É aquela vilã que amamos odiar. Ela faz qualquer coisa para subir na vida e para se defender, mas tem momentos de humanidade. Acho que isso constrói uma excelente vilã, ela ter humanidade, empatia. É engraçadíssima também, cheia de tiradas, como ‘vou fazer uma demonização facial maravilhosa’. A Lola é dos bordões, sem vergonha alguma de ser uma personagem de bordões.

Quais são os bordões?

Quando começaram a sair as fotos da Camila Pitanga, as pessoas passaram a comparar a Lola com a Bebel, de Paraíso Tropical. Elas falavam: ‘É a Bebel 2.0, é a Bebel rica’. Quando fomos filmar, eu pensei: vamos brincar com isso, vamos soltar bordões da Bebel. Por exemplo, quando ela está começando a seduzir o personagem do Caio Blat, o doutor Benjamin, ela fala: ‘Cueca maneira’, que era um bordão da Bebel. No próprio casamento, ela diz aquela frase famosa: ‘Que boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono’ (risos).

Você acha que ainda há preconceito contra novela?

Acho que ainda existe um preconceito enorme contra novela. As pessoas, às vezes, fazem com vergonha. Nós amamos. A recepção dos noveleiros está muito boa. Também estamos pegando um público mais jovem, o que é muito interessante. De novelas minhas, os meus filhos (Antônia, 22, e João, 19), quando eram crianças, só viram Cheias de Charme. Eles são aficionados por Beleza Fatal. Até tentaram me convencer a mostrar os outros capítulos. Mas não mostrei, não.

A atriz Camila Pitanga interpresta a malvada Lola Pivo Audiovisual Camila Queiros se preparando para gravar mais uma cena da novela Pivo Audiovisual Bastidores da gravação de "Beleza Fatal" Pivo Audiovisual A diretora Maria de Médicis nos bastidores da novela Pivo Audiovisual Fotogaleria A atriz Camila Pitanga interpresta a malvada Lola Pivo Audiovisual

Os jovens também estão gostando da novela?

Eu vejo no X (antigo Twitter) uma geração mais jovem também, que é o público do Raphael. Ele é um cara que conseguiu trazer uma turma juvenil para a literatura. Quando ele vai nesses eventos como CCXP (maior evento de cultura pop do mundo), bienal, ele é Beatles. Ele faz um sucesso enorme e conseguiu botar essa galera para ler e, agora, está conseguindo botar essa galera para ver novela. É um público que estamos perdendo para o YouTube, o TikTok. A novela está bombando no TikTok também, mas eu acho muito legal ver os jovens encontrando a novela, que é o produto mais brasileiro que existe em termos de audiovisual. O Brasil sentou uma vida inteira diante da TV para ver novela e discutir os assuntos daquela história.

Você acha que o gênero perdeu um pouco de fôlego?

É uma discussão antiga. Alguns dizem que não se faz mais sucesso como antes, por isso tanta reprise no ar. Eu discordo. É um gênero muito difícil de acabar no Brasil justamente por ser um hábito tão grande dos brasileiros. Volta e meia há novelas que vão pior, outras que vão melhor, mas existem obras que fazem sucesso até hoje. E a TV aberta é um entretenimento de graça, que todos podem assistir. O público brasileiro ama novela. Mesmo quando ele não gosta, ele vê para reclamar. O público brasileiro é técnico de futebol e diretor e autor de novela (risos). É um gênero que ainda tem uma cauda muito longa. E acho que vai acrescentar ter novelas no streaming. É ótimo para todo mundo e refresca a TV aberta com novas ideias. Vimos o sucesso de Pedaço de Mim, da Netflix, que eles não chamaram de novela talvez por ter só 18 capítulos, mas é melodrama, que é a base da novela. O público brasileiro e o latino têm essa paixão.

Eu acho muito legal ver os jovens encontrando a novela, que é o produto mais brasileiro que existe em termos de audiovisual. O Brasil sentou uma vida inteira diante da TV para ver novela e discutir os assuntos daquela história.

A trama se passa no Rio de Janeiro. Mas onde foram filmadas as cenas de estúdio?

Em São Paulo, principalmente em Osasco, que era o nosso 'Projasco' (brincadeira com o Projac, da TV Globo). Fiquei longe de casa, dos meus filhos, dos meus cachorros, longe da minha praia, mas valeu muito a pena. A nossa produtora, a Coração da Selva, foi incrível. Imagine fazer pela primeira vez uma novela desse tamanho, que não existe no mercado? Fora de uma estrutura toda azeitada como a TV Globo? Como diretora, já levantei muito boeing, porque novela das 21h é boeing, só que eu levantava do Galeão. Agora tivemos de construir o nosso aeroporto.

Fazer uma novela com 40 capítulos é melhor?

Para a história é muito melhor. Não adianta, quando uma novela tem 180, 200 capítulos, vai ter muita encheção de linguiça no meio. Não tem como produzir 55 minutos de produção, seis dias por semana. É muito conteúdo, então existe a barriga. Mas tem a dor e a delícia de ser uma obra aberta. Muitas vezes a interferência do público, do ibope pode estragar a trama, porque fica todo mundo perdido. Com isso, mudam a espinha dorsal e aí não dá certo. Mas tem coisas maravilhosas como a Bebel e o Olavo (Wagner Moura). Quando pensamos em Paraíso Tropical, pensamos neles. Foi o casal da novela. Os protagonistas eram o Fábio Assunção e a Alessandra Negrini. Bebel e Olavo se juntavam por 10 dias para armar uma maldade e depois separavam. Só que deu tão certo que mudou-se tudo. Eles viraram quase os protagonistas da novela. É uma faca de dois gumes.

Você se inspirou em alguma série para fazer Beleza Fatal?

Tem muita inspiração em Succession, mas sem o orçamento da série americana. A relação do Átila (Herson Capri) com o Benjamin tem aquele cheiro da relação do Logan Roy (Brian Cox) com um dos filhos dele, o Kendall Roy (Jeremy Strong). Nós bebemos ali, em (Pedro) Almodóvar, em outras novelas, tem muitas referências.

Eu acho que sou louca por carnaval porque gosto de contar história, ganho para isso. Quando meus filhos eram crianças e iam dormir, perguntava se eles queriam que eu contasse história de livro ou da minha cabeça.

É verdade que o investimento de Beleza Fatal equivale ao da série americana House of the Dragons? De quanto foi?

Não, não é. O investimento de divulgação é que foi do tamanho da série. Geralmente, o investimento de propaganda de conteúdos nacionais não é grande. E tivemos uma divulgação que começou 90 dias antes da estreia, e aquela festa enorme de lançamento no Theatro Municipal de São Paulo. Ainda tivemos dois dias de coletiva e muitas peças de divulgação no ar. A novela inteira não deve ter o custo de um episódio de produção de House of the Dragons. Sobre os gastos, eu não posso falar.

A novela também será exibida na Band?

Essa produção foi feita para o streaming, concebida como uma novela mais curta. Por isso, mostra uma ousadia maior nas cenas e nos assuntos. A história não foi pensada para TV aberta. Ficarei felicíssima se isso acontecer, mais gente vai poder assistir à novela, mas não tenho essa informação oficial.

Você tem um bloco de carnaval, o Loló de Ouro. Como vai ser o desfile?

Eu sempre digo que tenho dois lugares preferidos na minha vida: o set de filmagem e o bloco de carnaval. Eles têm essa alegria, esse tesão de vamos juntos. Eu acho que sou louca por carnaval porque gosto de contar história, ganho para isso. Quando meus filhos eram crianças e iam dormir, perguntava se eles queriam que eu contasse história de livro ou da minha cabeça. Eles sempre queriam da minha cabeça. Eu inventava na hora. E carnaval é contar histórias. Certamente, vamos ver fantasias de Fernanda Torres com o Oscar e, é claro, de Lolovers também.

Você acha que ela ganha o Oscar de Melhor Atriz?

Eu achava que ela não ia ganhar o Globo de Ouro de jeito nenhum. Eu já estava achando prêmio pra cacete ela ser indicada. Mas a Fernanda Torres tem um carisma que está encantando muito os gringos. O número de salas de exibição aumentou depois do Globo de Ouro. Eu quero muito que ela ganhe.