Mariana Leitão, a jogadora de bridge e nova vice, é o trunfo da IL para Belém

Mariana Leitão é a cartada da Iniciativa Liberal (IL) para a corrida à presidência da República do próximo ano. O anúncio foi feito por Rui Rocha no seu discurso de consagração como líder reeleito do partido, neste domingo, no encerramento da convenção, mas o seu nome já ecoava pela enorme sala desde a véspera. A mesma reunião magna em que a actual líder parlamentar subiu a vice-presidente do partido, confirmando o lugar entre os mais próximos de Rocha.

