Os três slogans de Marques Mendes: “Ambição”, “estabilidade” e “ética”

Para o candidato presidencial que terá o apoio do PSD, a “experiência política” num futuro Presidente é “segurança, previsibilidade, certeza”.

Foi na despedida da SIC, onde “residiu” durante 12 anos como comentador aos domingos, que Luís Marques Mendes lançou três palavras-chave da sua candidatura presidencial que será anunciada em Fafe, na próxima quinta-feira.

“Ambição” porquê? “Porque somos um país de um modo geral conformado, resignado e às vezes até parece deprimido”, disse Mendes, que promete “lutar” contra esta “doença que temos”, a da “pouca ambição”.

Outro slogan de campanha já anunciado na SIC é “estabilidade”. “Não podemos passar a vida em dissoluções e eleições antecipadas”, disse o candidato presidencial que vai ter o apoio do PSD. Marques Mendes deu como exemplo do que não poderá acontecer o caso da Madeira, onde “há eleições de seis em seis meses”. O seu compromisso é “fazer pontes” para conseguir a estabilidade e “para evitar” crises políticas.

Quanto à ética, lembrou o seu passado como líder do PSD quando tomou “decisões difíceis” que não foram compreendidas por muitos dos seus companheiros de partido. Estava em causa a sua decisão de que nenhum político envolvido em casos judiciais devia ocupar cargos públicos. Em 2005, recusou a apoiar a recandidatura de Isaltino Morais à Câmara de Oeiras, invocando questões de credibilidade política.

Passaram muitos anos desde 2005 e “hoje é preciso ir mais longe”. “Uma grande parte dos portugueses está farta dos políticos, dos partidos, da classe política”, disse, defendendo “um maior apelo à ética na política” para que as pessoas “possam voltar a confiar”. Reconhecendo que existe uma degradação do ambiente político, Marques Mendes afirmou que “é necessário dar outra força à ética na vida política”.

Marques Mendes afirmou partir para a eleição presidencial com “humildade” e “determinação”. “Qualquer combate destes é sempre difícil. O que é difícil em mim funciona como um estímulo e não como uma depressão”, disse, na sua última intervenção como comentador na SIC.

O candidato presidencial afirmou também que para se ser chefe de Estado a “experiência política” é fundamental, num momento em que é Gouveia e Melo, que não tem nenhuma experiência política, que vai à frente nas sondagens”. Para Marques Mendes, a “experiência política é segurança, previsibilidade, certeza”.

Fora das presidenciais, Marques Mendes, no seu último comentário, afirmou que a demissão do secretário de Estado Hernâni Dias era inevitável e que são ainda necessárias as suas explicações, que acontecerão na terça-feira na Assembleia da República. “Não é uma situação normal. Quando alguém vai para o governo é normal que se desfaça de empresas, não que crie sociedades.”

Elogiou os bons números da economia, nomeadamente o crescimento acima da média da União Europeia e zona euro e, no que toca à segurança, fez um duplo elogio: saudou a PSP, que apresentou números que mostram a diminuição da criminalidade violenta; e saudou os autarcas, como Carlos Moedas (Marques Mendes também citou Ricardo Leão, na entrevista que deu ao PÚBLICO e à Renascença) porque “continuam a manifestar preocupação com as populações” e a “pedir mais polícia de proximidade”.