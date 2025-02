Caso dos despedimentos: Pedro Soares acusa Mortágua de falta de “humildade”

Pedro Soares, um dos quatro membros demissionários da direcção do Bloco de Esquerda (BE) na sequência do caso dos despedimentos internos, defende que há falta de cultura democrática no partido. Em declarações à Renascença, o ex-dirigente explica o clima que, a seu ver, grassa no partido: “O problema é que estamos a ver que há um fechamento enorme. Aquilo que sentimos ao longo destes mandatos é que a oposição interna, as minorias, quem têm posições críticas, está sujeita a uma espécie de cordão sanitário para que não tenha expressão.”

Sobre o despedimento polémico de duas funcionárias do partido que tinham sido mães há pouco tempo, Pedro Soares defende que são necessários mais esclarecimentos: "Há atitudes que estão a criar uma crise no bloco, que está a ser devastadora e que está a gerar a incompreensão de boa parte das pessoas.”

E deixa críticas à coordenadora do BE, Mariana Mortágua. Segundo este bloquista, a direcção pode “virar a página" sobre esta polémica, mas desde que assuma duas atitudes indispensáveis: "Uma é coragem política para assumir os erros e tirar conclusões, tirar consequências; outra é humildade, é não dizer que já explicámos tudo e que não temos mais nada para explicar.”

Sobre as quatro demissões da comissão política apresentadas por membros da oposição interna, Mariana Mortágua relativizou-as, referindo que se mantêm na Mesa Nacional e que é antigo o seu “distanciamento político” em relação à direcção do BE.

Em conferência de imprensa, Mariana Mortágua rejeitou a hipótese de uma comissão de inquérito interna ao caso, mas anunciou que o estatuto dos funcionários vai ser revisto.

Esta decisão foi anunciada no sábado pela coordenadora do Bloco em conferência de imprensa, num hotel de Lisboa, no fim de uma reunião da Mesa Nacional, órgão máximo entre convenções. A coordenadora do BE considerou que na reunião de sábado foram prestados todos os esclarecimentos sobre este assunto.