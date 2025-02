Porta-aviões ao fundo (metáfora do sistema político)

Gouveia e Melo encarna um sebastianismo em potência que é do agrado de uma sociedade que não vê para além do nevoeiro.

O sistema político é como um porta-aviões, daqueles em que cabem cidades inteiras. Na semântica militar, os porta-aviões são fortalezas itinerantes deslocadas estrategicamente de lugar em lugar quando a potência que os detém quer impor a sua presença, nem que seja pela via da dissuasão. São um esteio. Como o sistema político.

O sistema político em que vivemos tem dois alicerces (para além das fundações constitucionais): a supressão do autoritarismo, com a deposição da ditadura; e a desmilitarização da política, quando a transição para a democracia foi completada com a extinção do MFA e a devolução da tropa aos quartéis. O primeiro alicerce é um fundamento axiológico do sistema político, o húmus de onde medra a democracia alinhada pelos parâmetros da democracia ocidental. O segundo tem um fundamento simbólico.

O papel dos militares na conturbada transição para a normalização democrática é permeável a interpretações divergentes. Uns consideram que os militares foram decisivos para a configuração da democracia governada por civis. Outros, mais céticos, recordam as derivas totalitárias de certos militares durante o PREC e como a Constituição de 1976 foi uma dádiva para a democracia, ao selar a guia de marcha dos militares para os quartéis. Quem perfilha esta abordagem não deixa de atribuir um significado importante ao alicerce simbólico do sistema político. Muito embora o general Eanes tenha sido Presidente da República no período da normalidade constitucional, esse foi o último estertor dos militares no atual sistema político que, julga-se, está consolidado ao fim de meio século.

As circunstâncias do presente exigem a mudança para o passado do tempo verbal da frase anterior: julgava-se que Eanes tinha sido o último enxerto militar no sistema político. A subida a palco do almirante (retirado) Gouveia e Melo veio lembrar que nada é eterno, até nos sistemas políticos. Não proponho a “castração cívica” do almirante. Os seus direitos cívicos são os mesmos dos meus ou do(a) leitor(a); é legítimo que ele, eu e o(a) leitor(a) possamos ter a ambição de concorrer às eleições presidenciais, desde que tenhamos mais de 35 anos e um registo criminal imaculado. O problema da (ainda putativa) candidatura do almirante é outro e não pode ofender o princípio da igualdade de direitos que o almirante pode invocar a seu favor.

O problema da candidatura do almirante também não está no receio (de quem o tenha) de vir a ser eleito Presidente da República, a crer nas sondagens divulgadas. Se o almirante não estivesse tão bem colocado nas sondagens, a sua candidatura não passava de uma nota de rodapé. Mas esta é uma candidatura problemática – para o sistema político, bem entendido. Da mesma forma que ninguém pode castrar os direitos cívicos do almirante, não era má ideia avivar o significado de cidadania como um feixe de direitos e deveres que se correspondem mutuamente. O almirante devia reconhecer o seu dever cívico de não perturbar o sistema político com uma candidatura “disruptiva” (palavra que ganhou moda) desse sistema. A bem do segundo alicerce, o tal que tem um simbolismo todavia marcante para a definição do sistema político: os militares nas casernas, a política aos civis.

As ambições não se medem aos palmos e, nesse domínio, a prestação de contas obedece à consciência. O almirante tem direito à sua ambição política e a saltar da vida castrense para o palco político para coroar a carreira profissional com a máxima sinecura da república (a fazer fé nas sondagens). Como tem direito a ser narcisista, característica que se banalizou com a democratização da opinião e da imagem permitida pela exposição sistemática do eu nas várias redes sociais.

O almirante ganhou palco quando geriu a estratégia da vacinação contra a covid-19 (depois de substituir um banal funcionário do PS que, num curto mandato, passeou a sua incompetência). Ao pânico do início da pandemia seguiu-se a euforia habilitada pelo restabelecimento da normalidade. Há muitos cidadãos que estabelecem uma relação causal, como se tivesse sido o almirante Gouveia e Melo a inocular pessoalmente cada cidadão. Confunde-se gratidão ao estratega com perfil para a Presidência da República. Se isto é um programa político, o sistema político já estava em crise antes de o almirante ter espigado como personagem política.

Há outra dimensão do sistema político hipotecada pela candidatura do almirante: o seu fundamento axiológico. A democracia inaugurada pela revolução de abril de 1974 afastou o fantasma do autoritarismo. Contudo, ao longo dos cinquenta anos da democracia temos sido testemunhas de certos tiques salazarentos que são transversais à sociedade. Um desses sinais é a sedução por políticos com uma retórica dura, exibindo pulso firme, prometendo uma política musculada para “pôr as coisas na ordem”. A herança de Salazar estava na ossatura de Sócrates, o primeiro-ministro que de si dizia ser um político “animal feroz”. Gouveia e Melo tem a mesma atitude de bravura, encarna um sebastianismo em potência que é do agrado de uma sociedade que não vê para além do nevoeiro.

A reprimenda pública dos marinheiros que se recusaram a embarcar num navio que estava constantemente a avariar é todo um programa de autoritarismo latente

Se as ideias políticas do almirante são uma incógnita, sabe-se da sua propensão para o autoritarismo. Dirão os mais condescendentes que o autoritarismo coincidiu com a liderança da Marinha e que os militares obedecem a uma lógica diferente dos civis, sendo mais importante a cadeia de comando e a obediência hierárquica. O exemplo da reprimenda pública dos marinheiros que se recusaram a embarcar num navio que estava constantemente a avariar é todo um programa de autoritarismo latente.

Aceito que a maioria dos cidadãos queiram “ordem na casa”, estão no seu direito. Inquieta-me a possibilidade de o almirante ser eleito por desafiar os fundamentos axiológico e simbólico do sistema político. E talvez diga muito da qualidade dos rivais do almirante que estão na rampa de lançamento. O que, de si, é tradutor de uma crise do sistema político. A menos que estejamos a dar importância excessiva à eleição para o Presidente da República.

