Cisnes negros e os jovens. Como os momentos de disrupção nos obrigam a refletir

Em momentos de grande disrupção e de acontecimentos que parecem súbitos e traumáticos para as sociedades, a capacidade de analisar e debater soluções é a melhor arma. Nassim Nicholas Taleb, no seu livro Cisne Negro, descreve esta ocorrência de eventos súbitos, traumáticos, aparentemente inesperados que, depois de analisados em profundidade, tendem a ser apresentados como se fossem previsíveis e que têm potencial para deixar a sociedade mais resistente a eventos semelhantes.

Na sequência da tomada de posse do 47.º Presidente dos EUA, Donald Trump, e da sua decisão de este país sair da Organização Mundial da Saúde (OMS), o mundo caiu na verdadeira realidade deste evento — que poderá, eventualmente, quebrar alguma ordem mundial e provocar consequências negativas para a saúde dos povos.

Os EUA são responsáveis por cerca de 21% do orçamento da OMS, para além das contribuições voluntárias deste país que ascendem a mais de 1000 milhões de euros por ano. Esta fatia, a ser eliminada, pode provocar um enorme desequilíbrio e carência de ações em várias partes do globo relacionadas, por exemplo, com a vacinação de crianças, erradicação da malária, apoio à população carenciada e ajuda humanitária, entre outros abonos estruturantes para um mundo mais saudável, justo e tranquilo.

Em momentos de grande disrupção é preciso unir esforços na solução, nos caminhos alternativos. Neste processo, a força dos jovens deve ser posta ao serviço da humanidade. Os jovens têm um enorme potencial para olhar para o mundo com uma responsabilidade esperançosa de soluções que, muitas vezes, as pessoas mais velhas não têm, porque simplesmente deixaram de treinar o pensamento mais livre e cruzado.

As pessoas mais velhas, muitas vezes, apesar dos graus académicos ou de experiências, gastaram as baterias da criatividade associativa que permitem realizar cruzamentos inesperados em diferentes formas de abordar o problema.

Neste sentido, a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde tem comprovado, através das várias intervenções junto dos movimentos associativos de estudantes ou de jovens profissionais, que a chamada de jovens para a reflexão e crítica é mais do que necessária.

As reuniões com grupos de jovens – sobretudo dos que já estão a fazer o caminho para as profissões de saúde –, com especialistas em saúde e com gestores é essencial. Mas não são apenas estes jovens das áreas da saúde que devem ser ouvidos: os que estudam comunicação e marketing, os estudantes de engenharia, gestão, economia, entre outros, são igualmente importantes no processo.

Ouvir, ouvir, ouvir e debater de forma consciente, com guiões de pensamento crítico bem estruturados, parece ser um dos passos para a solução de alternativas às falhas de financiamento dos EUA para a saúde mundial.

É tempo de reunir e de perceber este cisne negro, para poder resolver a crise e para perceber quando é que ele voltará a pousar em águas aparentemente calmas.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico