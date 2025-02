Conseguirão Jorge Bravo e Carla Castro privatizar as pensões?

Mais uma vez, o PSD lançou um ataque às pensões da Segurança Social na tentativa de, talvez, as conseguir privatizar ou totalmente ou parcialmente. A verdade, e talvez não seja por acaso, é que logo após o anúncio pelo governo da criação de um grupo para estudar, uma vez mais, a sustentabilidade da Segurança Social que sabemos que não está em causa, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, não só aplaudiu a sua criação como elogiou a escolha de Jorge Bravo para a sua coordenação. Será preciso mais algum comentário para saber o que pretende Luís Montenegro e a quem quer dar a mão? Pode demorar mais ou menos, mas a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

A (in)sustentabilidade dos sistemas de pensões

Certos partidos e grupos de interesse usam estratégias para moldar a opinião pública e justificar reformas controversas, apresentando-as como inevitáveis. Combinam desinformação, alarmismo e narrativas negativas para criar um clima de urgência, facilitando a aceitação de medidas que, de outra forma, seriam rejeitadas. Por exemplo, ao exagerar problemas da Segurança Social, como "buracos financeiros" ou "dívidas insustentáveis", promovem soluções que beneficiam o sector privado, como fundos de pensões individuais. Esta táctica explora o medo e a desinformação, especialmente entre cidadãos menos informados, e reflecte preferências ideológicas ou lobby financeiro, ignorando alternativas como a solidariedade intergeracional. A estratégia de "criar inevitabilidade" manipula o debate público, preparando o terreno para cedências a grupos específicos sem transparência. Nas redes sociais, narrativas simplistas e alarmistas, em menos de 400 caracteres, têm influenciado decisões políticas, incluindo eleições. É essencial estar atento a estas tácticas e exigir propostas baseadas em dados concretos e no interesse colectivo.

Jorge Amaral

A pen secreta

Estar uma pendrive cuidadosamente guardada num cofre, por alguma razão será. Alguém colocar ou encontrar uma pendrive nestas condições deverá saber ou descobrirá o conteúdo e a razão. Conhecer um conteúdo, tão sensível, e mantê-lo sem reportar às autoridades competentes, não é normal para gente responsável e de bem. Porque raio alguém coleccionou e guardou aqueles dados está, para já, no domínio da especulação, mas que é potencialmente muito perturbador e assustador, é!

Carlos JF Sampaio, Esposende

Miguel Arruda, o maleiro, e o BE

Caberá na cabeça de alguém, um deputado da nação surripiar malas nos aeroportos? É um caso aberrante e mirabolante. Só um indivíduo imbuído de um certo grau de cleptomania é que se pode prestar a esta vergonha de apropriar-se do alheio. Dar-lhe-á um gozo indescritível pegar em malas alheias e pôr-se na alheta? E que dizer do Bloco de Esquerda que efectuou despedimentos ilegais de mulheres em licença de parto desculpando-se com o "período penoso” que o BE viveu em 2022? A desfaçatez e a patifaria parecem ser transversais a todos os partidos que têm assento nas bancadas da Assembleia da República.

António Cândido Miguéis, Vila Real

A troika militar

Mark Rutte esteve em Portugal acenando com a necessidade imperiosa de Portugal aumentar verbas destinadas a fortalecer as Forças Armadas. O secretário-geral da NATO acena com a ameaça russa na costa portuguesa. Agora, 2% do PIB para compra de material militar já não chega. Durante o encontro, Nuno Melo e Paulo Rangel mais pareciam dois escuteiros em começo de carreira. Luís Montenegro defendeu-se como pode, mas a arrogância de Rutte vai concorrer com Trump. O chefe do Governo pode declarar esforço de guerra colocando em perigo os depósitos bancários dos portugueses. Os reformados que se cuidem. Rutte veio para cortar. A indústria norte-americana de armamento vai bater recordes de produção e venda. Assim, vai ser difícil a guerra Ucrânia/Rússia acabar. E se a Administração Trump quiser comprar a linha de costa portuguesa para se defender dos russos?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Força europeia

O primeiro-ministro, depois da conversa com o secretário-geral da NATO, comunicou ao país que em 2029 o país vai investir 2% do PIB em material militar. E prometeu não mexer em benefícios sociais. Quanto a este caso, como o governo está a privatizar o SNS rapidamente, em 2029 pouco deve existir, será simples. Se privatiza a saúde, o resto será, seguramente, a seguir. Quanto ao pedido do secretário-geral da NATO, obedece ao que Trump exige. Rutte está a percorrer os países parceiros, para de seguida ir dar satisfações a Trump. Além de que se a UE não quiser implodir já, tem de largar a NATO e fazer uma força única e conjunta só europeia. É muito mais segura e confiável.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto