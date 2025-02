“Briturn”? Já há cartazes nas ruas

Hoje, dos dois lados do Canal da Mancha, caíram todas as ilusões. Cinco anos depois do Brexit, o Reino Unido precisa da União Europeia e a União Europeia precisa do Reino Unido.

1. Passaram, no dia 31 de Janeiro, cinco anos sobre a entrada em vigor do acordo que formalizou a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). Foram cinco anos alucinantes em que muita coisa mudou no mundo, na Europa e no próprio Reino Unido. Ou, por ouras palavras, o mundo em que o Brexit foi negociado e concretizado já não é existe.