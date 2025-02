Moedas e a cultura do medo

Só nos resta suspirar de alívio por, pelo menos no tema da criminalidade, ainda sermos mais Canadá do que Estados Unidos.

No documentário de Michael Moore de 2002, “Bowling for Columbine”, o realizador viaja até ao Canadá para tentar perceber porque é que apesar do Canadá ter uma cultura das armas semelhante à dos EUA, a taxa de assassinatos era ínfima e os canadianos deixavam as portas de casa abertas, sem medo de serem assaltados. As explicações serão múltiplas, mas a que Michael Moore sublinha é de que, ao contrário dos seus vizinhos, os espectadores do Canadá não eram bombardeados diariamente por televisões e políticos que se alimentam do medo do crime. “[Nos Estados Unidos] as pessoas não páram para pensar. A sua primeira reacção é puxar de uma arma e dizer ‘estás na minha propriedade’”, comenta uma canadiana.