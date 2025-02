A morte da escritora brasileira Marina Colasanti, no dia 25 de Janeiro, leva Rita Pimenta a enviar-me uma mensagem de e-mail para perguntar se pode republicar um texto de escreveu em Setembro de 2012 sobre a autora. Porquê, perguntará o leitor, porque ao longo dos anos o sistema em que trabalhamos foi evoluindo e nem sempre é fácil ler textos mais antigos. Ele aqui está e, passados tantos anos, vale muito a pena lê-lo.

A escritora, que morreu aos 87 anos, publicou mais de sete dezenas de livros para adultos e crianças e era muito atenta ao que se passava à sua volta. Em 2012, ano em que esteve em Portugal e Rita Pimenta conversou com ela, contava como a preocupava a falta de diálogo no seio das famílias. Escreve Rita Pimenta: "Marina Colasanti descreve então o quotidiano de uma família brasileira: ‘Cada um come à hora que chega. Os garotos fazem um prato, carregam no colo, vão para o quarto e ligam a televisão. Todo o mundo tem televisão no quarto.’ O tempo de convivência em redor de uma mesa ou num espaço que facilite o diálogo entre os membros da família diminuiu enormemente nos últimos anos. Basta olhar para a disposição do mobiliário das casas, que se organiza quase sempre em função de ecrãs, seja o da televisão ou o do computador. A casa já não é um agregador das histórias de quem lá mora."

Parafraseando e dando novo conteúdo àquela lengalenga que é atribuída a Bertold Brecht, do "primeiro levaram os negros e eu não me importei porque não era negro", diria assim: Primeiro foram as televisões e eu não me importei; depois foram os dumbphones — vale a pena espreitar a experiência da jornalista Leonor Alhinho, de uma semana com um telemóvel de teclas, dos antigos — e eu não disse nada; depois vieram os smartphones e eu não me importei orque achei que era a evolução natural; de seguida vieram as redes sociais e as fake news, e eu estava convencido de que as pessoas sabiam distinguir, mas depois constatei que elegemos gente cheia de ódio para o nosso Parlamento — não são apenas aqueles 50, como se tem visto pelo discurso do actual Governo e bancadas que o apoiam —, que antes de nós, os argentinos, depois de nós, os norte-americanos, pelo meio, vários países europeus e, agora, gritamos que a casa está a arder e temos de proibir os telemóveis nas escolas.

Quando, tudo começou com a televisão e o uso que fazíamos dela em casa — hoje ninguém vê televisão como no tempo dos dois canais e em que havia uma curadoria, mas como cada um quer, vê só o que quer e não tem paciência para ver um episódio e esperar pelo seguinte, daqui a uma semana; ouve só a música que quer e que o algoritmo prepara porque nos conhece melhor que o nosso melhor amigo. E, tudo isto, em nada melhora a nossa relação com os outros, pelo contrário, contribui para que nos tornemos mais individualistas, menos empáticos, mais intolerantes com o ter de gerir relações, mais zangados no trânsito, nos transportes públicos, no trabalho, na vida, em casa. Este ano, em 31 dias, morreram pelo menos cinco mulheres, vítimas de violência doméstica.

Neste hedonismo de ouvir só o que quero, ouço de enfiada o "Extremamente Desagradável" de Joana Marques, com Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, na Rádio Renascença. Durante cerca de hora e meia, rio-me, rio à gargalhada com todos os cromos que Joana Marques junta, os ditos influencers, os tiktokers — Carmen Garcia escreve sobre como esta aplicação está pensada para nos destruir o cérebro —, os coaches e motivadores, os humoristas. Esta semana, confesso, e isto é um preconceito de classe, perdoem-me, mas fiquei particularmente estarrecida com um episódio onde dois humoristas com dois apelidos cada um, se mostravam tão básicos como os influencers com apenas um nome artístico, que correspondem à narrativa do self-made man pois tiveram de lutar para comprarem o Ferrari e classificam de fracos todos os que não conseguem.

E, voltamos à televisão e aos ecrãs, os humoristas com dois apelidos cresceram à frente da televisão, sentados nos seus quartos, a jantar sozinhos (os outros talvez tenham crescido à frente da televisão da cozinha, calados, a olhar para a novela — preconceito de classe, repito). Se os pais jantaram na cozinha com as criadas ou na sala de jantar antes dos adultos, os meninos de boas famílias jantaram sozinhos no quarto à frente de um ecrã. Se os pais ouviram a telefonia sintonizada no Rádio Clube Português e conversavam com as criadas, depois cresceram e passaram para a mesa dos adultos onde ouviram conversas sobre política e escritores, onde talvez pudessem intervir, discutir ou discordar, eles fizeram a adolescência no quarto, onde criaram as suas certezas, a sós.

Diz Marina Colasanti na sua conversa de 2012 com Rita Pimenta: "Ainda não sabemos no que isso vai dar. É um fenómeno absolutamente do presente." Já sabemos no que isso deu... Se em Janeiro, o desafio era beber menos álcool, mas de melhor qualidade; neste Fevereiro, a proposta é reduzir o tempo de ecrã. Estudos recentes mostram que mais tempo de ecrã está associado a taxas mais elevadas de obesidade, problemas de sono e de saúde mental. Mais: os psicólogos estão a tratar um número crescente de pessoas que estão viciadas nos ecrãs, diz o texto sobre a iniciativa Phone Free February. Os alertas estão todos aí, assim como estamos já a sofrer as consequências de tanto isolamento e autocentrismo. Por isso, vamos lá, largar o telefone, sair, combater a solidão, convidar um amigo para lanchar, conversar e dar umas gargalhadas.

Boa semana!