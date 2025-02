Ucrânia e Rússia trocam acusações sobre ataque que matou pelo menos quatro pessoas numa escola de Kursk

Zelensky compara bombardeamento em Sudzha com as tácticas de guerra das Forças Armadas russas na Tchetchénia e na Síria.

A Ucrânia e a Rússia trocaram acusações sobre a responsabilidade por um ataque com mísseis, levado a cabo no sábado que matou pelo menos quatro pessoas numa escola da região russa de Kursk que é controlada pelas Forças Armadas ucranianas. O edifício albergava maioritariamente pessoas doentes e idosas.

O Exército ucraniano foi o primeiro a dar conta do ataque. Através da aplicação de mensagens Telegram, acusou as forças russas de terem lançado uma bomba aérea a partir do seu território contra um colégio interno em Sudzha, que se preparava para ser evacuado.

Oitenta e quatro pessoas foram resgatas dos escombros e levadas pelas autoridades ucranianas para receber tratamento médico e havia quatro feridos em estado grave no final da noite de sábado.

Mais tarde, numa mensagem publicada na rede social X, Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, comparou o ataque russo contra “dezenas de civis” às tácticas de guerra utilizadas pela Federação Russa na Tchetchénia e na Síria.

“Foi assim que a Rússia travou a guerra contra a Tchetchénia há décadas. Mataram sírios da mesma forma. As bombas russas destroem casas ucranianas da mesma forma”, atirou.

Já na madrugada deste domingo, porém, o Ministério da Defesa russo também recorreu ao Telegram para responsabilizar as forças ucranianas por um “ataque com mísseis direccionados contra um colégio interno na cidade de Sudzha”, garantindo que foi lançado a partir da Ucrânia.

Na mesma linha, Alexander Khinshtein, governador russo em exercício da região de Kursk, também acusou Kiev pelo bombardeamento, acrescentando, ainda assim, que não havia informações fiáveis sobre o número de vítimas.

A Reuters não conseguiu verificar as alegações de nenhuma das partes de forma independente e o alcance do ataque permanece incerto. Ambas as partes negam ter como alvo civis na guerra que a Rússia lançou com a sua invasão em grande escala da Ucrânia em Fevereiro de 2022. No entanto, milhares de civis foram mortos, a grande maioria ucranianos.

Algumas das batalhas mais ferozes dos últimos meses têm tido lugar na região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia, e onde as forças ucranianas controlam vastas áreas desde que realizaram uma invasão transfronteiriça em Agosto do ano passado.