Putin diz que os líderes europeus vão acabar por “abanar a cauda” e obedecer a Trump

Presidente russo acredita que o líder americano vai “restabelecer rapidamente a ordem” no mundo e acusa “elites europeias” de terem interferido “na vida política e no processo eleitoral” dos EUA.

Vladimir Putin, Presidente da Federação Russa, afirmou que o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, vai “restabelecer” a ordem no mundo de forma rápida e vai conseguir subjugar facilmente as “elites europeias” que, segundo o líder russo, tentaram boicotar “activamente” o seu regresso à Casa Branca.

“Com o seu carácter e a sua perseverança, Trump restabelecerá rapidamente a ordem. Em breve, todos se colocarão ficarão do lado do mestre a abanar a cauda carinhosamente”, disse Putin ao jornalista russo Pavel Zarubin, que publicou no seu canal de Telegram excertos de uma entrevista que vai ser transmitida este domingo à noite na televisão estatal.

“Acho que eles [os líderes europeus] gostavam mais da forma de pensar de Biden, mas Trump tem ideias diferentes sobre o que é bom e o que é mau, incluindo sobre políticas de género e outras questões”, acrescentou o Presidente russo, repetindo a acusação de que as “elites” europeias “interferiram na vida política e no processo eleitoral nos Estados Unidos” e acabaram “confusas” com a vitória do republicano contra Kamala Harris nas eleições norte-americanas de Novembro.

Putin afirmou que a Europa já teve líderes políticos de classe mundial, incluindo os franceses Charles de Gaulle, François Mitterrand e Jacques Chirac, e os alemães Willy Brandt, Helmut Kohl ou Gerhard Schröder​, e lamentou que “hoje em dia praticamente não existam pessoas assim”.

O Presidente russo aproveitou ainda a oportunidade para falar na Alemanha, no âmbito da comemoração do 80.º aniversário da libertação do campo de concentração nazi de Auschwitz, para o qual a Rússia não foi convidada, por ter invadido a Ucrânia. Segundo Putin, as gerações actuais não são culpadas pelos crimes do nazismo.

“A sociedade alemã actual não tem nada a ver com isto. Sim, a memória histórica existe, e é óbvio que devemos recordá-la e que não devemos esquecê-la. Mas transferir a culpa pelo que aconteceu para as actuais gerações de alemães parece-me injusto”, afirma.

Esta declaração do líder russo faz eco de posição semelhante assumida por Elon Musk, conselheiro de Trump, numa aparição recente num comício do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, que foi posteriormente condenada pelo Governo de Berlim, que considera esta relutância em assumir a chamada “culpa histórica” como sendo uma posição neonazi.