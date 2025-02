Netanyahu vai encontrar-se com Trump – e só depois discute próximos passos do cessar-fogo em Gaza

Primeiro-ministro israelita não vai enviar uma equipa de negociações até se encontrar com o Presidente dos EUA, em Washington, na terça-feira: “O evento que pode determinar o destino do acordo”.

O primeiro-ministro Israelita Benjamin Netanyahu partiu este domingo para os Estados Unidos, onde se vai encontrar com o Presidente norte-americano, Donald Trump, na terça-feira. É deste encontro que vai nascer a segunda fase do acordo de cessar-fogo com o Hamas: Netanyahu adiou o envio de uma equipa de negociações, que têm sido mediadas pelo Qatar, até se reunir com Trump.

“As decisões que tomámos durante a guerra já mudaram a face do Médio Oriente”, disse o primeiro-ministro israelita, este domingo, no aeroporto antes de embarcar, citado pela Reuters. “As nossas decisões e a coragem dos nossos soldados redesenharam o mapa. Mas acredito que trabalhar de forma próxima com o Presidente Trump pode redesenhá-las ainda mais e para o melhor.”

É o primeiro líder estrangeiro a visitar Trump desde que este tomou posse, a 20 de Janeiro. E fá-lo com a esperança de fortalecer laços com Washington, pondo fim à relação tensa que existia durante a Administração Biden. O ex-Presidente norte-americano chegou a criticar Netanyahu publicamente por prolongar a guerra por razões políticas.

Este encontro coincide com o início da segunda fase de negociações entre Israel e o Hamas, que deveriam arrancar na segunda-feira, para definir a próxima fase do acordo de cessar-fogo, em que seriam libertados mais reféns israelitas – incluindo homens com menos de 50 anos e soldados – e seria acordada a saída de Israel de Gaza.

Antes de se encontrar com Trump, o primeiro-ministro israelita vai falar com Steve Witkoff, enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, esta segunda-feira – o primeiro passo na tentativa de acordar os pormenores desta segunda fase, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro.

Witkoff, por sua vez, deverá falar com o primeiro-ministro do Qatar e com os responsáveis egípcios, que têm servido de mediadores entre o Governo de Israel e o movimento islamista palestiniano nos últimos 15 meses, antes de voltar a falar com o primeiro-ministro israelita sobre o envio de delegações para as negociações.

Segunda fase do acordo de cessar-fogo?

No entanto, e de acordo com a imprensa israelita, Netanyahu decidiu não enviar nenhuma equipa para a mesa das negociações até se reunir com Trump, o que só deverá acontecer na terça-feira. O local das negociações da próxima fase das tréguas ainda não foi oficialmente anunciado.

O primeiro-ministro israelita terá cancelado uma reunião de última hora com o responsável da Mossad, David Barnea, e com outros negociadores israelitas. Escreve o Times of Israel que também está a pensar mexer na equipa que vai negociar a segunda fase, substituindo Barnea pelo ministro dos Assuntos Estratégicos, Ron Dermer – porque, alegadamente, quer alguém com uma visão diplomática sobre o assunto e não securitária.

“A reunião entre Netanyahu e Trump em Washington vai ser o evento que pode determinar o destino do acordo”, disse um alto responsável israelita, citado pelo Haaretz. A mesma fonte sublinha ainda o “desejo norte-americano de fazer avançar o acordo, libertar todos os reféns e terminar a Guerra em Gaza”.

Contudo, o primeiro-ministro israelita está a tentar equilibrar as exigências internacionais de pôr termo ao conflito com os pedidos internos do próprio Governo: alguns membros da sua coligação governamental, como o ministro das Finanças de extrema-direita, Bezalel Smotrich, já avisaram que vão tentar derrubar o Governo se Israel não retomar os combates na Faixa de Gaza quando terminar a primeira fase da trégua.

Pode coincidir com a vontade do próprio Netanyahu que, em Junho de 2024, numa entrevista ao israelita Channel 14, disse estar apenas disponível para implementar a fase humanitária do acordo – isto é, a primeira.

“Exigimos [ao Hamas e a Israel] que comecem imediatamente as negociações tal como estipulado no acordo”, afirmou este domingo o primeiro-ministro do Qatar, o sheik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Acrescentando que “ainda não é claro” onde e quando irão decorrer as negociações o primeiro-ministro qatari afirmou que espera “ver algum movimento nos próximos dias”.

“É crítico começar o processo para termos um acordo antes do dia 42”, disse, citado pela Reuters.

Este sábado foram libertados mais três reféns pelo Hamas e 183 presos palestinianos por Israel. No total, foram libertados 18 reféns, a maioria israelitas, mas também cinco trabalhadores agrícolas tailandeses. Previa-se que, durante as primeiras seis semanas de tréguas, fossem libertados 33 reféns, em troca de quase dois mil prisioneiros palestinianos.