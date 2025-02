Pelo menos 773 pessoas morreram devido aos combates no Leste da R.D. Congo

Porta-voz do Governo fala em “carnificina”. Ministra dos Negócios Estrangeiros pede a clubes de futebol europeus que acabem com patrocínios ao Ruanda “manchados de sangue”.

O Governo da República Democrática do Congo (RDC) disse que pelo menos 773 pessoas morreram e quase 2900 ficaram feridas em cinco dias de confrontos contra os rebeldes apoiados pelo Ruanda, no Leste do país.

Entre 26 a 30 de Janeiro de 2025 "foram registados 773 mortos e 2880 feridos nas unidades de saúde", disse, no sábado à noite, o porta-voz do Governo e ministro da Comunicação, Patrick Muyaya. Coincidem com os dados divulgados pelo porta-voz da ONU na sexta-feira, que falou em pelo menos 700 mortos e 2800 feridos.

Na rede social X, Muyaya descreveu como "carnificina" as acções levadas a cabo pelo "Exército ruandês em Goma", capital da província de Kivu Norte. "Nenhum destes crimes ficará impune!", prometeu.

Os rebeldes do Movimento 23 de Março (M23) e as tropas ruandesas entraram em Goma há uma semana e avançaram nos últimos dias para a província vizinha de Kivu Sul, constituindo uma possível ameaça para a capital regional, Bukavu.

Também no sábado a ministra dos Negócios Estrangeiros da RDC pediu aos clubes de futebol Arsenal (Reino Unido), Bayern de Munique (Alemanha) e Paris Saint-Germain (França) que terminem os acordos de patrocínio com o Ruanda, celebrados com o objectivo de promover o turismo no país africano.

Thérèse Kayikwamba dirigiu uma carta aos três clubes europeus pedindo-lhes que reavaliassem a moralidade dos seus acordos de patrocínio com o Ruanda, acusando o Governo deste país de ser “directamente responsável” pela “miséria” vivida pela população do Leste da RDC, de acordo com os meios de comunicação locais.

“O Presidente deste país, Paul Kagame, é um autocrata e o seu Exército, juntamente com a milícia sua aliada, o M23, está a travar uma guerra na RDC”, afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros nas cartas.

“A generosa ajuda internacional que o Ruanda recebe de muitos países representa uma parte importante da sua economia. Têm a certeza de que este dinheiro não está a ser desviado para financiar o vosso contrato de patrocínio?”, acrescentou.

Kayikwamba informou também os clubes que “milhões de toneladas” de minerais essenciais para a transição energética, como o cobre, o cobalto, o lítio e o ouro, foram “ilegalmente extraídos em territórios ocupados pelas forças apoiadas pelo Ruanda, transportados através da fronteira e exportados do Ruanda”.

“Têm a certeza de que o dinheiro proveniente destes minerais de sangue não está a financiar o vosso contrato de patrocínio?”, questionou.

A chefe da diplomacia congolesa considerou que “é tempo” de estes três clubes romperem o seu contrato de patrocínio “manchado de sangue” com esta nação “opressora”. “Se não for por consciência, o clube deve fazê-lo em solidariedade com as vítimas da agressão ruandesa”, considerou.

Risco de se tornar numa "guerra regional"

Através do YouTube, o Presidente do vizinho Burundi advertiu que o conflito na RDC corre o risco de se transformar numa guerra regional. “Se o Leste da RDC não tiver paz, a região não terá paz”, avisou Evariste Ndayishimiye.

“Não é só o Burundi. A Tanzânia, o Uganda, o Quénia, é toda a região. É uma ameaça”, continuou, antes de garantir, ainda assim, que o seu país não se vai “deixar ameaçar”.

Também no sábado, o Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, prometeu “apoiar os esforços” da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, sigla em inglês) para a pacificação na RDC.

“O posicionamento de Moçambique foi no sentido de continuar a apoiar esforços que estão sendo feitos principalmente por Angola, que é o mediador do conflito, através da União Africana [UA]”, disse Chapo, após a cimeira extraordinária da SADC realizada na sexta-feira em Harare, Zimbabwe.

No entanto, Chapo indicou que Moçambique não vai juntar as suas tropas à missão da SADC que combate na RDC, indicando que a mesma continuará a ser integrada apenas por tropas da África do Sul, da Tanzânia e do Malawi.

Moçambique recebe apoio do Ruanda no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, no Norte do país.

No conflito que assola o Leste do país há mais de três anos e que se intensificou nas últimas semanas, a RDC acusa o Ruanda de querer pilhar os recursos naturais da região. O Ruanda nega a acusação e afirma que pretende erradicar os grupos armados criados pelos ex-líderes hutus do genocídio dos tutsis no Ruanda em 1994.

Na sexta-feira, o director do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças de África, Jean Kaseya, alertou para o risco de epidemias. A última variante do vírus Mpox, que se espalhou rapidamente por muitos países do mundo em 2024, foi detectada pela primeira vez em Kivu Sul.