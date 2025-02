Guerra apoiada pelo Ruanda no Congo traz nuvens à luta contra os jihadistas em Cabo Delgado

Será a guerra que se trava na República Democrática do Congo (RDC) o bater de asas de uma borboleta que instalará o caos em Cabo Delgado? Se a União Europeia impuser sanções ao Governo ruandês por causa do seu papel na desestabilização do país vizinho, poderá isso afectar a luta contra o jihadismo no Norte de Moçambique? A complicada situação congolesa tem condão de trazer, no mínimo, indefinição quanto ao futuro próximo da luta contra o Al-Shabab moçambicano; no máximo, um retrocesso nos ganhos conseguidos desde Julho de 2021.

