A caminho!

Vieram da Florida, da Fox News e da Fox Business, homens e mulheres de mandíbulas quadradas, com cabelos pomposos e lábios de colagénio.

Vieram do futebol profissional e do World Wrestling Entertainment.

Vieram de talk shows matutinos e da reality TV.

Vieram “directamente das agências de casting”, como disse o futuro presidente.

Algumas das mulheres pareciam-se com a sua filha e outras com a sua mulher. Nenhum dos homens se parecia com ele.

Um grupo deles foi com o futuro presidente ao Madison Square Garden para assistir a combates de Ultimate Fighting.

O futuro secretário da Defesa está adornado com as tatuagens supremacistas brancas de uma cruz de Jerusalém, o grito de guerra dos Cruzados, “Deus vult”, e uma metralhadora AR-15 sobreposta à base de uma bandeira americana.

A futura secretária da Segurança Interna matou o seu cão de caça, Cricket, numa saibreira porque o animal não conseguia caçar, e depois matou a sua cabra de estimação porque esta se tornara velha e “desagradável”.

Certa vez, o futuro secretário da Saúde e dos Serviços Humanos cortou a cabeça de uma baleia encalhada com uma serra eléctrica, pô-la no tejadilho do carro e foi para casa. Vangloria-se de ter um congelador cheio de animais mortos na estrada.

Foto Apoiante de Donald Trump em Washington, um dia antes da tomada de posse do novo Presidente dos EUA, a 20 de Janeiro Daniel Cole/Reuters

Menos de metade dos eleitores votaram no futuro presidente, mas a sua equipa declarou que foi uma “vitória esmagadora”, um “mandato” para “drenar o pântano” e abalar a capital. O futuro director de comunicação da Casa Branca chama à oposição “flocos de neve” cuja “existência triste e miserável será esmagada” quando o futuro presidente regressar ao poder.

O futuro director do FBI promete uma “caça aos gangsters do governo” e vingança contra os jornalistas desleais.

O futuro director da Comissão Federal de Comunicações ameaça penalizar as redes de televisão que criticarem o futuro presidente.

Prometem despedir em massa e deportar milhões de pessoas.

Prometem cortar dois biliões de dólares do orçamento federal — cinco vezes o total do salário anual dos trabalhadores federais.

Prometem o fim da “wokeness” em todas as suas formas imaginadas e o regresso da “grandeza americana”. Mas não têm qualquer ligação com o trabalho que vão gerir, nem experiência no trabalho que vão gerir, nem experiência na gestão de grandes burocracias como as burocracias que vão gerir.

Bilionários

O futuro secretário do Comércio é bilionário.

O futuro secretário do Tesouro é bilionário.

O futuro secretário do Interior é bilionário.

A futura secretária da Educação é bilionária.

O futuro enviado especial para o Médio Oriente é bilionário.

O futuro director da NASA é bilionário.

O futuro cirurgião-geral, presença habitual na Fox News, e o futuro administrador da Medicare e da Medicaid, apresentador de programas de televisão matutinos, vendem suplementos duvidosos para a saúde e para a perda de peso pela Internet.

O futuro director do FBI promove um suplemento para reverter os efeitos da vacina contra a covid.

O futuro assistente adjunto do presidente e director de contraterrorismo é porta-voz de um suplemento de óleo de peixe.

A futura secretária da Segurança Interna protagoniza um anúncio de uma empresa de odontologia cosmética, no qual exclama: “Adoro a minha nova família na Smile Texas!”

A futura secretária da Educação opõe-se ao Departamento de Educação. Co-fundadora da World Wrestling Entertainment, doou 21 milhões de dólares para a campanha do futuro presidente. Está a ser processada por ter permitido o abuso sexual de crianças recrutadas para serem “ring boys” em eventos de wrestling.

Foto Donald Trump e Robert F. Kennedy Jr. em Duluth, Georgia, em Outubro de 2024 Carlos Barria/Reuters

O futuro administrador da Agência de Protecção Ambiental opõe-se à legislação sobre a despoluição do ar e da água e não acredita que o clima esteja a mudar. O futuro secretário da Energia, director de uma empresa de fracking, insiste que “não há crise climática e também não estamos a assistir a uma transição energética”.

O futuro secretário da Saúde e dos Serviços Humanos e o futuro director dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças acreditam que as vacinas causam autismo.

O futuro comissário da Administração Federal de Medicamentos, presença habitual na Fox News, e o futuro director dos Institutos Nacionais de Saúde não acreditam que as vacinas causem autismo, mas opuseram-se à vacinação em massa contra a covid.

O futuro secretário da Saúde e dos Serviços Humanos prometeu despedir 600 funcionários dos Institutos Nacionais de Saúde para que estes deixem de se focar nas doenças infecciosas em prol das dietas saudáveis. Opõe-se à fluoretação da água e à pasteurização do leite e acredita que os medicamentos para desparasitação de cavalos são mais eficazes contra a covid do que a vacinação.

A futura procuradora-geral, presença assídua na Fox News, fez parte da equipa jurídica do futuro presidente no seu primeiro julgamento de destituição. Enquanto procuradora-geral da Florida, defendeu a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo e moveu processos para anular a interdição, prevista na Affordable Care Act, de recusar seguros a pessoas com condições de saúde pré-existentes. Desistiu de um caso de fraude contra a universidade online do futuro presidente depois de ter recebido um donativo dele, e persuadiu o governador da Florida a adiar uma execução porque estava marcada para a mesma data de um evento seu de angariação de fundos. Participou activamente na negação dos resultados das eleições de 2020 e fez lobbying pelo Qatar.

Foto Pam Bondi, nomeada por Donald Trump para procuradora-geral, antes de testemunhar perante o Senado, no dia 15 de Janeiro Elizabeth Frantz/Reuters

O futuro procurador-geral adjunto, o futuro procurador-geral dos EUA e o futuro procurador-geral adjunto principal fizeram parte da equipa jurídica do futuro presidente nos seus recentes processos judiciais. A equipa continuará agora no Departamento de Justiça.

O futuro procurador-geral dos EUA, ao defender o futuro presidente perante o Supremo Tribunal, afirmou que há casos em que seria legal um presidente assassinar um rival político interno.

O futuro director da CIA é conhecido por promover teorias da conspiração e divulgar informações falsas em defesa do futuro presidente nos seus vários escândalos. Afirma que existe uma “sociedade secreta” dentro do Departamento de Justiça e do FBI “a conspirar contra” o futuro presidente.

O futuro director do FBI quer transformar a sua sede em Washington num museu dos horrores do Estado profundo.

“A nossa namorada”

A futura directora dos serviços secretos nacionais, presença habitual na Fox News, é conhecida como “a nossa namorada” quando aparece na televisão russa a manifestar o seu apoio a Putin e a Bashar al-Assad e a condenar a NATO. Foi criada na Science of Identity Foundation e continua ligada a esta seita derivada do hinduísmo, conhecida pela islamofobia e homofobia, cujo líder vive numa casa coberta de papel de alumínio.

O futuro assistente adjunto do presidente e director de contraterrorismo costumava ser presença habitual na Fox News e está banido do YouTube. Acredita que a violência é intrínseca ao Islão. Usa a medalha da Ordem húngara neonazi de Vitéz e foi apoiante do Magyar Gárda, um grupo paramilitar.

O futuro secretário da Marinha nunca foi militar, mas angariou 12 milhões de dólares para a campanha do futuro presidente num evento na sua casa em Aspen, onde o futuro presidente avisou que esta “pode ser a última eleição que teremos” se os “lunáticos da esquerda radical” ganharem.

O futuro embaixador em Israel é um pastor baptista e antigo apresentador da Fox News. Afirmou que “os palestinianos não existem”.

O futuro conselheiro para os assuntos árabes e do Médio Oriente é sogro da filha do futuro presidente.

Foto Convidados e vários nomeados para o elenco governativo dos EUA na chamada "rotunda" do Capitólio, em Washington D.C., antes da tomada de posse de Donald Trump SHAWN THEW/Pool via REUTERS

O futuro enviado especial para o Médio Oriente é parceiro de golfe frequente do futuro presidente e doou quase 2 milhões de dólares para as suas campanhas. Mantém laços estreitos com o Qatar.

O futuro embaixador em França, sogro de outra filha do futuro presidente, também doou 2 milhões de dólares para a campanha. Passou dois anos na prisão por vários crimes, entre os quais contratar uma prostituta para seduzir e filmar o cunhado, que ia testemunhar contra ele. Vai viver no luxuoso Hôtel de Pontalba, em Paris.

A futura embaixadora na Grécia é a presumível ex-namorada do filho do futuro presidente. No dia da sua nomeação, os tablóides revelaram que o filho tinha encontrado uma nova companheira.

O futuro conselheiro de segurança nacional, presença habitual na Fox News, opõe-se a mais ajuda à Ucrânia, mas apoia o envio de tropas para o México para combater os cartéis da droga.

O futuro enviado especial para a Ucrânia e a Rússia, presença habitual na Fox News, alertou para o perigo de se pôr “as agendas idealistas da elite global à frente de uma relação funcional com a Rússia”.

O futuro secretário de Estado é o autor de Decades of Decadence: How Our Spoiled Elites Blew America's Inheritance of Liberty, Security and Prosperity.

A futura secretária da Segurança Interna, governadora do Dakota do Sul, está proibida pelas nove tribos do estado de entrar em terras indígenas. Durante a epidemia da covid, opôs-se a todas as formas de protecção, incluindo as máscaras e a obrigatoriedade de vacinação. Opõe-se ao aborto em qualquer circunstância, à fertilização in vitro, à investigação sobre células estaminais, ao Affordable Care Act, ao Medicaid, ao comboio de alta velocidade, aos impostos sobre as propriedades, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e a qualquer forma de controlo de armas. Durante a última campanha, ofereceu ao futuro presidente um busto de 1100 dólares do Monte Rushmore, com o seu rosto esculpido ao lado dos de Washington, Jefferson, Lincoln e Roosevelt.

Foto A secretária da Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, durante uma reunião com agentes da polícia antes de rusgas dirigidas a imigrantes em Nova Iorque, no dia 28 de Janeiro de 2025 X/@Sec_Noem via REUTERS (ESTA IMAGEM FOI FORNECIDA POR TERCEIROS)

O futuro secretário do Comércio doou 10 milhões de dólares — e angariou mais 75 milhões — para a campanha do futuro presidente. Acredita que podemos “tornar a América grande outra vez” regressando a 1900, quando havia tarifas elevadas e não existia imposto sobre o rendimento.

O futuro secretário dos Transportes, apresentador da Fox Business e antiga estrela de reality shows, apoiou a interdição a muçulmanos e, enquanto congressista, propôs legislação para acabar com a protecção dos lobos cinzentos.

O futuro secretário da Habitação e do Desenvolvimento Urbano foi jogador de futebol profissional, membro da Assembleia Legislativa do Texas, director de inspiração de uma empresa de software, director visionário de um promotor imobiliário e proprietário de uma empresa de roupa para homem. É a única pessoa negra na equipa do futuro presidente.

A futura secretária da Agricultura promove os combustíveis fósseis e opõe-se à energia eólica e solar. Não acredita nas alterações climáticas. É directora executiva do America First Policy Institute, de onde provém uma dezena de membros da equipa do futuro presidente e a sua base ideológica.

O futuro director do gabinete de Gestão e Orçamento escreveu que “os muçulmanos não têm apenas uma teologia deficiente. Não conhecem Deus porque rejeitaram Jesus Cristo, o Seu Filho, e estão condenados”. É fundador do Centre for Renewing America, que se dedica em grande parte a combater a “teoria crítica da raça” e a “wokeness”. Pretende esventrar o FBI, pôr fim à Agência de Protecção do Ambiente, despedir dezenas de milhares de funcionários públicos por falta de lealdade para com o futuro presidente, utilizar as Forças Armadas contra manifestantes e instituir um “constitucionalismo radical” de base cristã que dará mais poder ao futuro presidente.

O futuro vice-chefe de gabinete da Casa Branca para a política e conselheiro de segurança interna é aliado de vários grupos de supremacia branca e é o membro mais ferozmente anti-imigração da equipa. Acredita que “a América é para os americanos e só para os americanos”, o que significa proibir a entrada de, entre outros, os muçulmanos, os refugiados e os estudantes universitários da China, bem como deportar 11 milhões de imigrantes sem documentos. Arquitectou a política de separação das crianças migrantes dos seus pais, e foi visto a regozijar-se com fotografias de crianças em jaulas. Afirmou que o poema de Emma Lazarus (“Dêem-me os vossos cansados, os vossos pobres,/ as vossas massas que anseiam por respirar em liberdade”) inscrito na base da Estátua da Liberdade foi uma adição “woke” posterior que nada tem que ver com a liberdade americana. Considera o futuro presidente “um génio político”.

O futuro czar das fronteiras, presença habitual na Fox News, implementou a política de separação das famílias durante a anterior administração do futuro presidente. Iniciou um projecto chamado Defend the Border and Save Lives em colaboração com um grupo anti-muçulmano, o United West. Afirmou: “Vou liderar a maior força de deportação que este país alguma vez testemunhou. Eles ainda não viram nada. Esperem por 2025.”

O futuro secretário da Defesa, apresentador da Fox News, apelou a uma “cruzada americana”, “uma guerra santa pela causa justa da liberdade humana”, porque as “diferenças irreconciliáveis entre a esquerda e a direita na América (…) não podem ser resolvidas através do processo político”. Afirma que há uma “revolução marxista cultural a destruir o Pentágono por dentro”, sintetizada pelo slogan militar dos EUA “A nossa diversidade é a nossa força”, que diz ser a “frase mais estúpida do planeta Terra”. Alerta que a invasão da Ucrânia “é insignificante” em comparação com a ameaça da “wokeness”, pois “esta aliança profana de ideólogos políticos e maricas do Pentágono deixou os nossos guerreiros sem verdadeiros defensores em Washington”. “O próximo presidente dos Estados Unidos tem de os despedir a todos.” Opõe-se à NATO e às Nações Unidas. É conhecido pelas suas explosões ébrias em que se exalta contra os muçulmanos. Acusado de violação, pagou à vítima para se silenciar. Certa vez, a mãe enviou-lhe um email em que lhe dizia que ele era “desprezível e abusivo” e perguntava: “Ainda te resta alguma decência?”

Foto Fotografias da página de Pete Hegseth no Instagram mostram as suas tatuagens, incluindo a cruz dos cruzados no peito e “Deus Vult” no bíceps

O futuro chefe de gabinete adjunto da Casa Branca para a política e conselheiro de segurança interna escreveu num discurso para o futuro presidente que “a questão fundamental do nosso tempo é saber se o Ocidente tem vontade de sobreviver… Será que temos o desejo e a coragem de preservar a nossa civilização face àqueles que a querem subverter e destruir?”

Actualmente, o futuro presidente vende bonés, papel de embrulho, cobertores, camisolas de futebol, bandeiras de barco, raquetes de pickleball, colares, brincos, gravatas de seda, tábuas de cozinha, decorações de Natal, chinelos, clipes de gravata, tapetes de porta, aventais, pijamas, meias, calendários do Advento, meias de Natal, canecas, porta-chaves, camisolas, cartões de mensagens, pulseiras, velas perfumadas, sacos de praia, chinelos, roupões de banho, toalhas, óculos de sol, saca-rolhas, garrafas de água, autocolantes, calças de jogging, copos de vinho e champanhe, auriculares, camisolas com capuz, gomas, bolachas, chocolates, mel, caixas de jóias, decantadores de uísque, tabuleiros, carteiras, frascos, vinhos, bases para copos, guarda-chuvas, sacos de golfe, pratos, cinzeiros, sutiãs de desporto e trelas para cães — tudo com o seu nome.

Também estão disponíveis um relógio de ouro de 100 mil dólares, uma guitarra autografada de 11 mil dólares, cartas digitais NFT com o futuro presidente em quadros históricos heróicos, Bíblias God Bless The USA, botins Never Surrender, perfume para homem Fight Fight Fight (“Para patriotas que nunca desistem”) e a Victory Cologne, uma água de colónia comemorativa que vem num frasco com a forma da cabeça do futuro presidente.

O futuro secretário de Estado tinha anteriormente chamado ao futuro presidente “vigarista”, “homem forte do Terceiro Mundo”, “a pessoa mais vulgar que alguma vez aspirou à presidência”, “alguém que não tem ideias com a mínima substância” e “um tipo com o pior bronzeado de spray da América” que urina nas calças. Agora, diz: “Não o conhecia como pessoa.”

13 de Dezembro

Publicado originalmente na London Review of Books, a 26 de Dezembro de 2024

Tradução: Guilherme Pires