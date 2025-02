A Rua 31 de Janeiro “mete dó”. “O que isto era e o que isto é”

Quarta-feira, 29 de Janeiro, 14h. Apesar dos alertas meteorológicos, a esta hora o sol ainda vai espreitando por entre as nuvens e iluminando o passeio do lado direito da Rua 31 de Janeiro, no Porto. Temos nas costas a Igreja de Santo Ildefonso, postal ilustrado de azul, a Praça da Batalha à esquerda, Santa Catarina à direita. E, lá ao fundo, até onde a vista alcança, a “paisagem deslumbrante” de que nos falara Helder Pacheco quando nos disse que a Rua 31 de Janeiro se desce “pelo lado direito do passeio”: o eixo da Rua dos Clérigos, com a Torre lá em cima, a mirar e a vigiar a cidade.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt