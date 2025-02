Detidas 27 pessoas em “grande operação” de fiscalização de trânsito na área de Lisboa

Vinte e sete pessoas foram detidas este domingo numa "grande operação" de fiscalização de trânsito na área do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, das quais 17 por condução sob o efeito de álcool.

"Da operação resultaram 27 detenções, das quais 17 detenções por condução sob o efeito de álcool, seis por condução sem habilitação legal, três por desobediência e uma por especulação", revelou a Polícia de Segurança Pública (PSP), em comunicado.

A operação decorreu hoje, entre as 03h00 e as 07h30, na área do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP - Cometlis, nomeadamente nos concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, Loures, Amadora e Vila Franca de Xira.

Participaram na operação "12 divisões do Cometlis", sob coordenação da Divisão de Trânsito, com o envolvimento de 200 polícias em sete pontos de fiscalização na área metropolitana de Lisboa: Avenida Marginal de Cascais, IC19- Radial de Sintra, A8 - Autoestrada do Oeste, IC2, Calçada de Carriche, Segunda Circular e Parque Especial Norte da Ponte 25 de Abril, segundo a PSP.

Além das 27 pessoas detidas, a Polícia detectou 107 contra-ordenações e levantou os respectivos autos de notícia por contra-ordenação, "relacionados com a legislação de trânsito, designadamente falta de inspecção obrigatória, utilização de telemóvel durante a condução e falta de utilização de cinto de segurança".

Em comunicado, a PSP explicou que este tipo de operações pretende garantir a segurança rodoviária e fiscalizar infracções que põem em risco a segurança de todos os cidadãos (condutores, passageiros e peões).