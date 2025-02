Há CPCJs e CPCJs: faltam políticas que impeçam tantas diferenças

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens - CPCJs. Há CPCJs e CPCJs, há crianças e jovens com sorte e outros/as nem tanto... Como em todas as áreas, no sistema de proteção de crianças e jovens há profissionais devidamente preparados e que desempenham as suas funções de forma muito competente e empenhada e outros, raramente por sua culpa, que não deviam sequer estar nestas comissões. Este não é, reconhecidamente, um problema apenas do sistema de proteção, mas as más práticas e a falta de formação e supervisão de quem assume responsabilidades pelo destino de crianças e jovens em situação de perigo é, a todos os níveis, inadmissível.

Nada aqui escrito deve beliscar o reconhecimento do valor dos inúmeros excelentes técnicos(as) que assumiram ou assumem funções nas comissões restritas das CPCJs e que são exemplos de competência e dedicação. Da mesma maneira, em nenhum momento colocamos em causa a importância das CPCJs ou o mérito do seu modelo.

Contudo, este reconhecimento não pode nem deve impedir que se reflita e discuta publicamente o que não está bem e o que tem de mudar nas CPCJs para que estas verdadeiramente promovam e defendam os direitos das nossas crianças.

Sublinha-se que, na esmagadora maioria das vezes, o que não está bem não é da responsabilidade direta dos técnicos no terreno mas, sim, da forma como o sistema está desenhado, da falta de políticas centradas na criança, do facto de a Lei de Proteção de Crianças e Jovens não exigir qualquer formação específica de base para o desempenho destas funções e de permitir que estes técnicos sejam cooptados a instituições da comunidade, que lhes seja permitido desempenhar funções apenas a tempo parcial, da carência de apoio atempado da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens - CNPDPCJ (responsável pela formação contínua e acompanhamento dos técnicos das CPCJs), da falta de recursos logísticos e da sobrecarga de trabalho (muitas vezes pela atribuição de um número absurdo de casos a cada gestor) que pode conduzir ao burnout destes técnicos.

Há profissões e funções em que a má prática e a falta de preparação têm consequências graves e profundas na vida e no futuro de quem está à sua mercê. Por isso, a especialização, a formação contínua, o acompanhamento, a supervisão e a responsabilização de quem está em posição de tomar decisões que afetam de forma indizível a vida dos outros é imprescindível.

Ninguém no seu perfeito juízo permitiria que alguém que não fosse um(a) médico(a) cirurgião(ã) lhe realizasse uma operação às amígdalas ou tirasse o apêndice a um filho(a)... Ninguém consideraria normal que alguém que não fosse devidamente treinado e certificado nos mudasse os travões do carro, pilotasse um avião onde embarcamos, produzisse um medicamento que nos aliviasse as nossas dores ou emitisse uma sentença que nos levasse à prisão.

Sendo assim, como aceitamos calados que quem desempenha a função de técnico(a) numa CPCJ possa não ter qualquer formação de base na área social e o faça com reduzida formação específica na área da tomada de decisão em proteção infantil? Como é tal possível quando a tomada de decisão em proteção infantil é de complexidade extrema, tem implicações para a criança que podem refletir-se por toda a sua vida e afetam toda a comunidade?

A Lei de Proteção de Crianças e Jovens exige que as equipas técnicas das diferentes respostas que intervêm na área da proteção infantil incluam profissionais da área da psicologia ou do serviço social. Sendo assim, como é possível que enfermeiros, professores, terapeutas da fala, educadoras de infância, fisioterapeutas, sem qualquer formação específica de base, possam definir os projetos de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo?

Que formação de base e preparação especializada possuem estes técnicos para intervir junto das crianças e jovens, muitas vezes extremamente traumatizadas? Que competências possuem para compreender, aconselhar e orientar as famílias multidesafiadas destas crianças e jovens? Que conhecimentos científicos possuem sobre as problemáticas subjacentes à proteção infantil, fatores de risco e proteção, modelos de intervenção eficazes em meio natural de vida, desenvolvimento infantojuvenil, perturbações psicológicas na infância e adolescência, consequências da separação prolongada das crianças da sua família e da institucionalização?

Como podem estes técnicos(as) tomar decisões, aplicando medidas de proteção, incluindo a retirada de crianças à sua família e a sua colocação em acolhimento, com implicações dramáticas nas vidas destas crianças e jovens e das suas famílias? Com que competência põem em causa decisões de técnicos de casas de acolhimento, quando estas são baseadas numa compreensão aprofundada das características e necessidades das crianças e jovens com quem lidam diariamente e informadas em modelos de intervenção baseados no conhecimento científico mais atual? Como ousam incumprir a Lei e colocar bebés em casas de acolhimento quando estes podem e devem ir para acolhimento familiar?

Qual a eficácia de um técnico que trabalha a tempo parcial na comissão restrita de uma CPCJ, desempenhando essa função apenas um dia por semana? Até que ponto um técnico que é funcionário de uma IPSS (até mesmo de uma Casa de Acolhimento), de uma escola, de um centro de saúde ou de uma associação e foi cooptado numa CPCJ, a tempo inteiro ou parcial, está capaz de gerir papéis e interesses que podem ser conflituantes? Que perfis são os dos profissionais que estas instituições dispensam para irem desempenhar funções, nas CPCJs? Serão os que possuem a sensibilidade e as características mais adequadas?

Como podem as crianças, no momento em que mais precisam da proteção do Estado, estarem a ser atendidas e sujeitas ao poder discricionário de quem pode não estar devidamente preparado para o exercer adequadamente e no seu (da criança) melhor/superior interesse?

Responsabilizar a Comunidade pela proteção das suas crianças continua a ser imperativo. No entanto, esta importante faceta do modelo das CPCJs deve manifestar-se no reforço do trabalho colaborativo no âmbito das comissões alargadas, com reuniões mais frequentes e um trabalho articulado entre os seus membros e as entidades comunitárias a que pertencem.

Nas comissões restritas é tempo de proceder à profissionalização e especialização dos seus membros. É imperativo que os/as técnicos/as das comissões restritas, tal como acontece nas equipas técnicas de qualquer resposta ligada à proteção infantil, passem a possuir obrigatoriamente formação de base de nível superior na área social (serviço social, psicologia...) e beneficiem de um verdadeiro programa nacional de formação contínua, com ações periódicas e obrigatórias, em temas como: processo de tomada de decisão em proteção infantil, desenvolvimento infantojuvenil, parentalidade positiva, efeitos das experiências traumáticas, experiências adversas precoces, legislação da proteção de crianças e jovens, educação para a sexualidade, saúde mental e perturbações psicológicas na criança e jovem, humanização do atendimento, intervenção com famílias desestruturadas/multidesafiadas, pobreza infantil, direito à participação, consequências da institucionalização...

Igualmente importante é que estes técnicos/as desempenhem as suas funções nas CPCJs a tempo inteiro e lhes sejam dadas todas as condições necessárias para cumprir a sua importante missão.

Alguém tem de assegurar que só possam existir comissões restritas nas CPCJ que sejam “Comissões de Profissionais com Competência Justificada”. Não podemos ficar calados(as) até que todos(as) os(as) técnicas(os) das comissões restritas sejam “Carinhosos(as), Pacientes, Capazes e Justos(as)”. Isso não vai acontecer milagrosamente.

É necessária coragem política para implementar as mudanças que os peritos e as entidades que trabalham em prol dos direitos das crianças vêm advogando: é necessária uma cultura de prevenção no sistema de proteção infantil, acompanhada por intervenção precoce eficaz e por uma maior articulação e coordenação entre as entidades com responsabilidades no âmbito da intervenção com as crianças e com as famílias.

Este desígnio passa por empoderar, equipar, valorizar e profissionalizar as comissões restritas das CPCJs e pelo assumir de um papel verdadeiramente ativo na comunidade por parte das comissões alargadas.

Calar esta situação é compactuar com um sistema que não está a servir para ajudar a garantir que todas as crianças possam simplesmente ser crianças e, no futuro, alcançar em pleno o seu potencial de desenvolvimento. Calar esta situação é desperdiçar recursos e perder tempo (e o tempo das crianças, como diz o Juiz Armando Leandro, não é o tempo dos adultos).

Calar esta situação é alimentar um ciclo vicioso em que os/as filhos/as que estas (agora) crianças venham a ter no futuro sejam, também eles/as, crianças no sistema de proteção. Calar esta situação é continuar a “empurrar os problemas com a barriga, fazendo com que cada vez mais adolescentes, cada vez mais velhos (com 16 ou 17 anos), sejam institucionalizados, quando estavam sinalizados pela sua CPCJ há anos mas sem que tivesse havido uma intervenção verdadeiramente eficaz e quando já acumularam experiências traumáticas e processos de promoção e proteção, maus-tratos e violência filioparental, abusos sexuais e comportamentos altamente sexualizados ou mesmo prostituição infantil, dificuldades sociais e integração em gangs, rejeição da Escola e poucas competências de autonomia..., sem que as casas de acolhimento, atendendo à gravidade dos quadros sintomáticos e à maior dificuldade destes jovens em estabelecer relações com os cuidadores que sejam significativas e potencializadoras de mudança positiva, tenham grandes hipóteses de ajudar, contra o tempo, estes adolescentes, por ser demasiado tarde e estarem quase a atingir a maioridade.

As comissões restritas das CPCJs têm de assumir um papel central também na prevenção (pelo menos secundária) de maus-tratos e abusos contra crianças e jovens e na intervenção, o mais precoce possível, junto da criança e da sua família, articulando sempre que necessário com todas as outras entidades com competência em matéria infância e juventude.

Não podem só definir medidas de promoção e proteção em meio natural de vida. É imprescindível que haja garantias de que os membros das comissões restritas das CPCJs possuem as necessárias competências que lhes permitam concretizar as medidas decretadas de forma efetiva e avaliando a eficácia da sua intervenção, de acordo com critérios objetivos, sem relegar a sua natureza comunitária e a capacidade de articulação a nível local.

Para isso, é preciso reconhecer o seu papel insubstituível, dar condições de trabalho e os recursos necessários a quem cumpre a nobre função de proteger as crianças referenciadas como em perigo (e abarcar aquelas em risco): os membros das comissões restritas das CPCJs.

Profissionalizar as comissões restritas das CPCJs, exigindo formação de base adequada aos seus membros e dedicação a tempo inteiro, adequar o número de técnicos e dar-lhes condições dignas para desempenhar a sua função, proporcionar-lhes formação contínua, acompanhamento e supervisão, apostar na prevenção secundária e na intervenção precoce, desenhar formas de articulação eficazes com as outras entidades no terreno, garantir a abertura à investigação científica, avaliar a qualidade do processo e os resultados da intervenção, são medidas que têm de ser tomadas e já vêm tarde para o tempo de muitas crianças.

Mudar as CPCJs é alargar as atribuições da CNPDPCJ. Mudar as CPCJs é uniformizar condições e de trabalho e recursos a nível nacional, tendo por base a população que servem. Mudar as CPCJs é passar a olhar para o risco e não só para o perigo.

Cabe ao poder político ter a coragem para mudar o que é urgente ser mudado para que todas as CPCJs sejam sinónimo de Competência, Profissionalismo, Cuidado e Justiça para as nossas crianças e jovens.

