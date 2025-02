Depoimentos sobre Marina Colasanti recolhidos depois da notícia da sua morte, no dia 28 de Janeiro. De uma portuguesa e de dois brasileiros que com ela trabalharam deste e do outro lado do mar.

A narradora Marina cuidava da escritora Marina

Cristina Taquelim

Mediadora de leitura, contadora de histórias e membro fundador da cooperativa cultural Chão Nosso

Existem histórias de amor que não se explicam. Esta que tenho com a Marina Colasanti começa em 2001 quando recebo pelas mãos da Benita Prieto um pequeno livro de bolso, autografado pela autora. Recordo-me do arrebatamento na procura dos seus contos e dos espelhos que eles me ofereciam, a descoberta das suas conferências, crónicas, poesia e a partir de 2005, data em que a Ed. Figueirinhas a edita pela primeira vez em Portugal, a certeza de que um dia caminharíamos juntas pelas ruas de Beja. A vida foi generosa e fez-me a vontade por várias vezes e não apenas em Beja. A cada encontro sempre se reacendia o meu encantamento.

A candura na voz quando abordava com firmeza a sua condição de mulher, o humor fino, inteligente, culto, o jeito delicado e preciso como a narradora Marina cuidava da escritora Marina. Na distância fazia-se ainda mais gentil este laço, alimentado pelos livros que me iam chegando pelas mãos do Maurício Corrêa Leite, pelas notícias de mais um prémio e pelos emails que íamos trocando simplesmente para mandar um abraço quando a vida corria faceira ou quando nos punha à prova.

Os seus emails sempre começavam por “Querida Moura” e terminavam… “de mãos dadas por cima do oceano”. Um dia disse-me que me chamava assim porque Moura eu era no seu coração. Ser a Moura do coração de alguém como a Marina é um imenso privilégio.

Portugal e Espanha não lhe deram o devido espaço

Benita Prieto

Coordenadora do Observatório de Leitura/Município de Pombal e membro da secção portuguesa do IBBY (The International Board on Books for Young People)

Foto Benita Prieto, especialista em literatura infantil e juvenil, na apresentação do Observatório de Leitura/Município de Pombal na Feira do Livro de Lisboa (2023) DR

Há intelectuais capazes de tocar a existência das pessoas não apenas com os seus textos, mas também com a sua presença. Marina Colasanti era assim. Por maior que fosse a audiência, quando um leitor se aproximava, surgia uma ligação imediata, tornando aquele momento único. O mesmo acontecia com as inúmeras amizades que cultivou pelo mundo.

Era um privilégio ouvi-la contar histórias ou assistir às suas palestras. Que inteligência, humor, alegria, charme e elegância transbordavam da sua presença!

Marina tornou-se uma unanimidade na América Latina, onde foi amplamente premiada e conquistou um verdadeiro séquito de admiradores. Ainda assim, isso não bastou para que Portugal e Espanha lhe dessem o devido espaço. Em cada país, apenas um livro publicado.

Um universo de leitores ainda não teve a sorte de a descobrir, num mundo onde a predominância do inglês deixa tantos autores à margem do reconhecimento global. A literatura em português perde quando não atravessa fronteiras.

Querida amiga, reverencio o teu percurso e agradeço ao universo por termos cruzado caminhos. (...)

Estou a bater lata para Marina

Maurício Corrêa Leite

Promotor de leitura e o "homem da Mala de Leitura"

Foto Maurício Leite, promotor de leitura, na Conferência do Plano Nacional de Leitura de 2024, na Gulbenkian, em Lisboa DR

Aprendi a bater lata em Angola, onde a mãe diz: “Vou bater lata para si.” O que quer dizer que o filho tem de estar à distância exacta do som da lata, senão… Contei este costume para Marina e adoptámos o “estou a bater lata”.

Nunca vou parar de bater lata para Marina. Quando queríamos falar um com outro ou quando sumíamos por muito tempo, este era o nosso código de chamada. Estou a bater lata para o Mau[rício], estou a bater lata para Marina. Logo vinha a resposta: “Estou aqui!”

Acontece que, da última vez que bati lata, Marina não ouviu, não respondeu, apenas o silêncio ecoou na imensidão da savana da nossa amizade. Tristemente, percebi que as coisas não corriam nada bem lá do outro lado do Atlântico. Através de amigos próximos, soube que, realmente, ela não estava bem.

Sobre a Marina escritora, tudo está na Internet e principalmente nas livrarias, em seus livros, muitos deles escritos e ilustrados por ela. O absurdo dos absurdos é haver apenas um deles publicado em Portugal, mesmo tendo ela tantos leitores por aqui.

Quero falar da amiga que se foi e que deixou em meu peito um vazio enorme. Um vazio daqueles que nem o tempo conseguirá preencher.

Tive o privilégio de conviver com ela nas muitas viagens que fizemos juntos a trabalho e nas tantas vezes em que me socorreu em eventos de literatura que eu organizava. “Sim, querido Mau, lá estarei. O que você quer que eu faça?”

(…) A primeira viagem que fizemos juntos para Portugal foi para Beja, nas Palavras Andarilhas. Uma manhã ela me convidou para caminhar pela parte histórica da cidade. Com um mapa nas mãos, saímos e logo nos perdemos, alguém nos disse: sigam por esta rua, tem de andar bastante. Não se deve dizer “andar bastante” para brasileiros acostumados com as distâncias. Andámos tanto que saímos da cidade e fomos parar em uma plantação de amendoins longe, bem longe de onde queríamos estar.

(…) Marina Colasanti, sinónimo de elegância e delicadeza. Elegante em suas atitudes, na maneira de falar, vestir-se de viver. Amiga delicada, atenciosa e generosa. Mulher-fortaleza. Estar perto dela nos dava a sensação de estarmos protegidos. Enfrentou muitas e tristes situações nos últimos anos. Manteve-se altiva, não se curvou diante das adversidades.

Uma vez disse para ela que gostaria de escrever um livro sobre as minhas andanças com a Mala de Leitura. Ela disse, escreva sim, mas fuja dos adjectivos. Como escrever sobre Marina sem usar os mais elegantes adjectivos qualificativos?

Depoimentos recolhidos por Rita Pimenta