Grammys 2025: a moda também se faz ouvir na passadeira vermelha da música

É a noite das mulheres da música e a expectativa está alta em torno de quem levará o prémio do Álbum do Ano para casa. Será Beyoncé, Billie Eilish, Charli XCX, Taylor Swift ou Sabrina Carpenter? Mas antes disso, a festa da música faz-se na passadeira vermelha na 67.ª edição dos Grammys, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. As estrelas apostam tudo na noite em que os holofotes se viram para a criatividade ─ não só da música, mas também da moda.

A gala deste ano funciona não só como forma de premiar o que de melhor se fez na música ao longo de 2024, como também é uma angariação de fundos para os afectados (incluindo muitos músicos e celebridades que perderam as suas casas) pelos incêndios que devastaram Los Angeles em Janeiro, fez saber a Recording Academy, a instituição que atribui os galardões.

A cerimónia é conduzida pelo humorista Trevor Noah, mas conta com apresentadores de peso para cada categoria de prémios, como a rapper Cardi B, o actor Will Smith (sem lugar para estalos como nos Óscares, espera-se), a actriz Queen Latifah ou as cantoras Taylor Swift e Olivia Rodrigo. Destacam-se ainda performances de Billie Eilish, Sabrina Carpenter ou Shakira, entre outras surpresas.

Já entre os possíveis vencedores da noite, Beyoncé lidera a corrida com 11 nomeações por Cowboy Carter (disco para o qual acaba de anunciar nova digressão), incluindo Álbum do Ano ─ a artista já é a mais vitoriosa de sempre na história dos Grammys ​com 32 prémios ao longo de toda a carreira. Kendrick Lamar, Charli XCX, Post Malone e Billie Eilish acumulam sete, seguidos de Taylor Swift, Sabrina Carpenter e Chappell Roan com seis nomeações.

Todos os olhos estarão no que vestem as estrelas da música, já que este tipo de cerimónia de prémios é também um momento importante de promoção das casas de moda e dos seus criadores, que, a troca de visibilidade, vestem as celebridades.

Na galeria de imagens acima, acompanhe o desfile de celebridades antes da 67.ª edição dos Grammys.