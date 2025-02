Como destruir um cérebro em blocos de 15 segundos

O TikTok, no seu modelo de slot machine perfeita, com o seu scroll infinito, foi criado para viciar. E esta é uma constatação. Porque nada na plataforma foi feito por acaso.

A festa começou há praticamente duas horas e o miúdo magricela ainda não saiu do sofá. Imagino que tenha uns 14 anos e que, por ser irmão do aniversariante, não lhe tenha sido dada a opção de não estar presente. Penso também, até porque me lembro perfeitamente de ter aquela idade, que uma festa cheia de crianças de seis anos não cabe na definição de tarde bem passada de um adolescente. Mas juro que sou incapaz de perceber como é que aquela alma ainda não se mexeu dali. E já nem vou pela questão da interacção, reparem. Eu própria, tendo libertado o meu filho mais novo para o caos, decidi esconder-me nesta sala e aproveitar para escrever. Acontece que o miúdo ainda não deu um único sinal de vida. Aliás, não fosse o movimento constante dos dedos a ordenar o scroll e quase podia jurar que estou a dividir a sala com uma escultura de cera. Ocorre que aqueles dedos não mentem e, se lhes juntar a música irritante que vai saindo do telemóvel e que alterna a uma velocidade que me deixa sem ar, não é difícil concluir que estou perante uma estátua, sim, mas uma estátua dos nossos dias: senhoras e senhores, à minha frente tenho um adolescente no TikTok.