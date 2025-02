O que fazer? Segunda é dia de visitar museus à distância e afinar a percussão

Na agenda estão as coordenadas da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea a Norte, o jardim de vestígios cultivado por Emídio Agra e o ritmo do Drumming Mallet Quartet.

Rede Portuguesa de Arte Contemporânea a Norte

ONLINE www.rpacnorte.pt. Grátis

A Casa do Design e a Casa da Arquitectura (Matosinhos), o Museu Bienal de Cerveira (Vila Nova de Cerveira), a Fundação Serralves e a Fundação Marques da Silva (Porto), o Lugar do Desenho - Fundação Júlio Resende (Gondomar), o Centro de Arte Oliva (São João da Madeira), o Museu Internacional de Escultura Contemporânea de Santo Tirso, o Museu do Surrealismo - Fundação Cupertino de Miranda (Vila Nova de Famalicão), o Centro Internacional das Artes José de Guimarães (Guimarães), o Museu Municipal Amadeo Souza-Cardoso (Amarante), o Museu de Arte Contemporânea de Chaves e o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais (Bragança).

São estas as 13 entidades que compõem a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea a Norte (RPAC), que se propõe a mostrar à distância as mais de 11 mil obras de arte que totalizam as colecções de cada espaço, a par de informações sobre a história dos edifícios e as respectivas condições de visita (horários, preços ou contactos).

Promovida pela Direcção Regional de Cultura do Norte, em colaboração com o Turismo do Porto e Norte de Portugal, a iniciativa visa reforçar a oferta turística e cultural de cada município e vem acompanhada por 14 exposições digitais, disponibilizadas em versões em português, inglês, espanhol e francês, na página que a plataforma Google Arts & Culture dedica à RPAC - Norte.

Drumming Mallet Quartet

LISBOA Museu do Oriente. Dia 3/2, às 19h. M/6. Grátis, sujeito a levantamento de bilhete no próprio dia

Criado pelo Drumming - Grupo de Percussão, o quarteto presta tributo à qualidade e originalidade da música contemporânea portuguesa, em particular no que toca ao repertório de percussão.

Dirigido por Miquel Bernat, o espectáculo junta marimbas, vibrafones e outros instrumentos do género a uma componente cénico-espacial que actua como fio condutor de cada peça. Luís Tinoco, Igor C. Silva, Ivana Ognjanovic, Vasco Mendonça e Carlos Guedes são os compositores escolhidos para o alinhamento.

Emídio Agra: Jardin des Oiseaux

GUIMARÃES CAAA - Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura. De 25/1 a 23/3. Segunda a sexta, das 14h30 às 18h30; sábado, das 15h às 19h. 2€

Comissariada por Paula Pinto, a exposição reúne objectos do artista plástico Emídio Agra, nascido em Viana do Castelo, em 1968. São mostrados em diálogo com os filmes de Ana Pissarra, José Nascimento, Pere Puig e Susana Camanho, na companhia dos contos e poemas de Mario Campaña.

Um “jardim de vestígios” que pede o nome emprestado a uma das suas peças e “sugere a memória de um espaço evanescente, de uma realidade difícil de fixar num universo em acelerada transformação”, assinala a folha de sala. Não obedecendo a uma lógica cumulativa, as construções encadeiam materiais díspares, como restos de botas, malas, arames, fios coloridos, cruzetas, relógios, guarda-chuvas, caixas de fruta ou botões, “produzindo variações, transformações e permutas, despertando múltiplas memórias.”