Com o chef Tanka Sapkota a viajar por Sabores de Itália, agora na TVI

A partir de domingo, há encontro semanal com as viagens que o chef nepalês andou a fazer em busca da “comida autêntica deste país magnífico”.

Conhecido pela paixão pela gastronomia italiana e por ter um “toque de Midas” para pizas, Tanka Sapkota é o anfitrião de Sabores de Itália, uma série documental que “dá a conhecer a fascinante gastronomia deste país”. A TVI acolhe, na manhã de 2 de Fevereiro, pelas 8h30, os seus seis episódios, para saborear em cadência semanal (com repetição anunciada no V+, às 17h e 1h).

Chega ao canal generalista ao embalo do 25.º aniversário do Come Prima, um dos quatro restaurantes que o chef nepalês abriu em Portugal — os outros são o Forno d’Oro, a Casa Nepalesa e Il Mercato, todos em Lisboa —, país onde vive há quase 30 anos e onde se tem dedicado também à busca da trufa, em que se tornou uma autoridade. No primeiro episódio, lá o veremos no momento particularmente emocionante em que é distinguido pela Ordem dos Cavaleiros das Trufas e dos Vinhos de Alba.

Levado pela curiosidade e pelo entusiasmo que nutre pela raríssima (e caríssima) trufa branca de Alba — “o ponto de partida para este documentário”, revela, que o “levou a explorar a tradição, conhecer pessoas e, sobretudo a comida autêntica deste país magnífico” —, passa por várias regiões de Itália e “apresenta-nos produtores, chefs estrelados e os segredos mais bem guardados das velhas gerações de italianos”, regista a nota de imprensa.

Foto O chef Tanka Sapkota com a trufa branca Jorge Simão

O maior leilão de trufas do mundo, um passeio com um “caçador” no terreno, uma conversa com o chef Enrico Crippa, uma visita às vinhas de Roberta Ceretto, outra à Pescheria Gallina e um encontro com Lucianna, uma nonna octogenária (e sua deliciosa massa), são outros condimentos do arranque.

A viagem, “imperdível para os amantes de comida, arte, tradições e pessoas”, começa em Piemonte e foi filmada ao longo de dois meses, com realização de Tiago P. de Carvalho. Não é o “típico conjunto de reportagens de comida e viagens”, desengana a Guérrilha Films, que co-produz a série com a Das Filmes. É antes “um conteúdo autoral”, explica, que “abraça a persona do nosso aventureiro e nos conta a história como uma ficção de entretenimento”.

Não sendo um projecto novo — já em 2018 Tanka Sapkota tinha falado dele ao PÚBLICO, na altura com o título Taste of Italy — é uma novidade na grelha da televisão generalista, onde vem corresponder, nas palavras do director-geral, José Eduardo Moniz, à aposta em “oferecer conteúdos de qualidade na área da gastronomia e viagens”, cita o comunicado. São “episódios cheios de sabor e com todos os ingredientes para apaixonar os nossos espectadores” e dar a conhecer “a figura carismática e inspiradora do Tanka Sapkota”, remata.