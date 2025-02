UE diz que retaliará “fortemente” se for alvo de tarifas “injustas” de Trump

A União Europeia lamentou este domingo o aumento das taxas aduaneiras aplicadas pelos Estados Unidos da América sobre produtos do Canadá, México e China, e disse que “retaliará fortemente” se também for alvo de tarifas “injustas”.

“A UE acredita firmemente que direitos aduaneiros baixos promovem o crescimento e a estabilidade económica”, disse a Comissão Europeia em comunicado, considerando a imposição de mais tarifas pelos EUA como "nocivas para todas as partes".

Já se o bloco europeu for também alvo dessas medidas “injustas”, o executivo comunitário assegura que "retaliará fortemente”.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou no sábado a ordem executiva para a aplicação de taxas aduaneiras aos produtos provenientes do Canadá, do México e da China, os seus maiores parceiros comerciais.

Trump ainda não tomou qualquer decisão sobre a aplicação de taxas alfandegárias sobre produtos provenientes da Europa, mas já manifestou essa intensão.

Para além da Comissão Europeia, o chanceler alemão defendeu este domingo que a União Europeia tem “as suas próprias opções de acção” para reagir a eventuais tarifas impostas pelos Estados Unidos.

“A troca global de bens e mercadorias provou ser uma grande história de sucesso que permitiu a prosperidade para todos nós”, apontou Olaf Scholz aos jornalistas durante uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, citado pela AFP.

Questionado sobre possíveis contramedidas europeias, Scholz limitou-se a comentar que a União Europeia é um espaço económico forte, que tem “as suas próprias opções de acção” e acrescentou que a União Europeia quer continuar as relações económicas com os Estados Unidos com base nessa força.

“É por isso que é importante que não dividamos o mundo actualmente com muitas barreiras alfandegárias, mas que também tornemos esta troca de bens e serviços possível no futuro”, acrescentou.

Também a França defendeu este domingo uma “reposta mordaz” da Europa face às ameaças de novas tarifas aduaneiras pelo Presidente norte-americano.

Haverá sofrimento?

Trump admitiu este domingo que as novas tarifas podem causar sofrimento ao povo norte-americano, mas garantiu que “tudo valerá a pena” porque vai “tornar a América grande de novo”.

“Haverá sofrimento? Sim, talvez (e talvez não). Mas vamos tornar a América grande de novo, e tudo valerá a pena”, escreveu Donald Trump, em letras maiúsculas, no seu perfil da rede social que fundou, a Truth Social, citado pela agência de notícias AFP.

A assinatura, que oficializa a decisão que já tinha sido anunciada, determina a imposição de tarifas de 10% à China, de 25% ao México e de 25% ao Canadá, excepto no petróleo canadiano, cuja tarifa será de 10%,já a partir desta terça-feira.

A reacção destes países visados se fez esperar. O Canadá já ameaçou com taxas aduaneiras de 25% sobre um conjunto de produtos dos EUA avaliados em 155 mil milhões de dólares, e o México com"medidas aduaneiras e não aduaneiras", que ainda estarão a ser ultimadas.

Também a China disse estar a preparar uma resposta para defender os “direitos e interesses” chineses e que irá apresentar uma queixa contra Washington junto da Organização Mundial do Comércio (OMC).