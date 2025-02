Aplicação de taxas aos três maiores parceiros comerciais dos EUA para forçar medidas que nada têm a ver com comércio, inaugura um novo método de negociação geopolítica com consequências imprevisíveis.

Poucos dias depois de tomar posse, as primeiras medidas de Donald Trump arriscam entrar para os livros da economia global como o início de uma nova era de proteccionismo. A implementação de taxas aduaneiras aos seus três maiores parceiros comerciais, com o objectivo de forçar medidas de políticas que nada têm a ver com comércio, inaugura um novo método de negociação geopolítica com consequências globais imprevisíveis.