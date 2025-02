Sp. Braga conquista Taça dos Campeões Europeus feminina de corta-mato

O Sporting de Braga conquistou neste domingo a medalha de ouro na Taça dos Clubes Campeões Europeus feminina de corta-mato, superando as espanholas do Bilbau AT e as turcas do Fenerbahçe.

Numa prova integrada no Crosse das Amendoeiras em Flor, em Albufeira, a formação lusa terminou a prova no primeiro lugar, com 20 pontos, enquanto as espanholas ficaram em segundo, com 30, os mesmos da formação turca, no lugar mais baixo do pódio.

Francine Niyomukunzi (Burundi), das italianas do Pro Patria, venceu a prova individualmente, com a turca Bahar Yildirim, do Fenerbahçe, em segundo, e Mariana Machado, do Sp. Braga, como a melhor lusa em terceiro.

A formação portuguesa, que em 2024 terminou em segundo e que tinha vencido a prova pela última vez em 1993, fechou as contas com o quarto lugar da espanhola Maria Forero e o 13.º posto de Laura Taborda, assegurando a subida ao lugar mais alto do pódio pela oitava vez.

Benfica e Sporting no pódio em masculinos

Na variante masculina, o Benfica conquistou a medalha de prata enquanto o Sporting alcançou o bronze na Taça dos Clubes Campeões Europeus masculina de corta-mato.

Numa prova que foi ganha pelos espanhóis do Playas de Castellón com 10 pontos somados entre os seus três melhores atletas, o Benfica foi segundo, com 28, e o Sporting terceiro, com 32.

Rodrigue Kwizera (Burundi), do Playas de Castellón, venceu a prova a nível individual, com o seu compatriota Thierry Ndikumwenayo, também da formação espanhola, a terminar em segundo, e o queniano Charles Rotich, do Sporting, em terceiro.

Miguel Moreira, do Benfica, foi o melhor português, ao terminar no oitavo lugar.