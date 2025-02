Manchester United de cristal deixa Ruben Amorim em estilhaços

Oitava derrota do treinador português à frente da equipa e quinta em pleno Old Trafford deixam os “red devils” em choque na Liga inglesa.

Depois de três triunfos consecutivos, registo inédito em 2024-25, o Manchester United voltou a tropeçar, perdendo em Old Trafford, na recepção ao Crystal Palace, por 0-2, com um bis de Mateta (64 e 89'), caindo para o 13.º posto da tabela, por troca com os londrinos, deixando o capital de confiança do treinador português Ruben Amorim, que somou a oitava derrota em 19 jogos, reduzido a estilhaços.

O Manchester United poderá ter perdido ainda o defesa Lisandro Martínez, que abandonou o jogo lesionado. Mais uma contrariedade para Ruben Amorim, que não evitou o quinto desaire em Old Trafford (em sete jogos), numa altura em que a equipa não consegue encontrar o seu melhor futebol, como ficou evidente frente ao Crystal Palace.

À excepção do primeiro quarto de hora, o Manchester United esteve longe de dominar um opositor vocacionado para actuar fora de casa, condição que lhe valeu cinco das sete vitórias que soma na Liga inglesa. Os londrinos venceram pelo terceiro jogo consecutivo enquanto visitantes, levando já quatro partidas sem sofrer golos fora de casa.

O Manchester United sofreu o primeiro golo numa recarga de Mateta após cabeceamento de Lacroix à barra da baliza de Onana, acabando por ver confirmada a derrota em cima do minuto final numa transição que apanhou os "red devils" em desequilíbrio quando procuravam o golo do empate.