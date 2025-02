Los Angeles tem príncipe herdeiro de LeBron: Luka Doncic vai para os Lakers

A liga norte-americana de basquetebol (NBA) foi atingida na madrugada deste domingo por um terramoto inédito na história da prova. O esloveno Luka Doncic, figura maior dos Dallas Mavericks, vai ser jogador dos Los Angeles Lakers, numa troca que envia o poste Anthony Davis no caminho inverso.

Dizer que esta movimentação é inédita não se trata de uma hipérbole: é a primeira vez que uma troca na NBA vê duas equipas trocarem jogadores seleccionados para as equipas All-NBA da temporada anterior.

Mais que inédito, o negócio foi surpreendente. Quando o jornalista Shams Charania, famoso pelos furos noticiosos sobre os meandros da liga, publicou o tweet que relatava a troca, a principal reacção foi de incredulidade, com milhares de fãs, jornalistas e até jogadores a levantarem a hipótese de a conta do repórter da ESPN ​ter sido pirateada.

Luka Doncic, de 25 anos, é nesta altura uma das grandes estrelas da NBA (ficou em terceiro na votação de MVP em 2023-24) e o principal rosto dos Dallas Mavericks, equipa finalista na última temporada muito graças às suas contribuições – só foram parados nas Finais pelos Boston Celtics de Neemias Queta.

Anthony Davis, por sua vez, é o jogador mais importante de uns Los Angeles Lakers que ainda são, contudo, a equipa de LeBron James. "AD" é a âncora defensiva da equipa e esta época assumiu definitivamente o estatuto de melhor jogador da equipa, numa altura em que "King" James, aos 40 anos, começa a dar sinais de abrandar.

O poste chegou aos Lakers em 2019 e foi preponderante na conquista do título em 2020, na temporada afectada pela pandemia que viu as decisões da NBA disputarem-se no Disney World. Em Dallas vai encontrar Kyrie Irving, base que também foi colega de equipa de LeBron numa equipa campeã: era o braço direito de "King" James no título dos Cleveland Cavaliers, em 2016.

Foto Anthony Davis em acção pelos Los Angeles Lakers Jim Dedmon/USA TODAY Sports via Reuters Con

"Defesa ganha campeonatos"

De acordo com a ESPN, foram os Dallas Mavericks que iniciaram os contactos para a troca de Luka Doncic. O director-geral dos Mavs, Nico Harrison, justificou o negócio com defesa.

"Acredito que ter um poste All-Defense [melhor equipa defensiva], um All-NBA com uma mentalidade defensiva, nos dá mais hipóteses [de ganhar um título da NBA]. Estamos preparados para vencer agora e no futuro", disse Harrison.

Luka Doncic não é um grande defensor, mas é considerado um dos grandes talentos da liga e, com apenas 25 anos, um dos melhores jogadores ofensivos na história do basquetebol. Tem uma média de 28,7 pontos por jogo, o terceiro registo mais alto da história, apenas atrás de Michael Jordan e Wilt Chamberlain.

O base-extremo esloveno, escolhido na terceira posição do draft de 2018, era visto como o herdeiro do legado do alemão Dirk Nowitzki, MVP e campeão da NBA pela equipa texana. Os Lakers, por sua vez, acreditam que será o futuro rosto do franchise após a eventual reforma de LeBron James.

Os meios de comunicação norte-americanos dão conta da frustração dos Mavericks com a falta de empenho de Luka Doncic na busca pela sua melhor forma física. O jogador esloveno tem começado as temporadas com excesso de peso e a direcção da equipa entende que as várias lesões que tem sofrido ao longo da carreira são, em grande parte, resultado da fraca preparação física. Esta temporada, por exemplo, esteve disponível em apenas 22 dos 49 encontros.

Nesse aspecto, Anthony Davis, prestes a fazer 32 anos, não é alguém que dê garantias absolutas. O poste norte-americano tem conseguido manter-se saudável nas últimas temporadas, mas várias lesões ao longo dos 12 anos carreira que o afastaram de grandes porções de algumas das temporadas. Os Mavericks acreditam que a sua vinda permitirá atacar no imediato um título, mas trocar uma jovem estrela de 25 anos por uma de 32 anos com historial de lesões é uma aposta arriscada – e, no mínimo, questionável.

De acordo com a ESPN, todas as partes foram apanhadas de surpresa pelo anúncio da troca. O negócio também tem implicações para o futuro contrato de Luka Doncic. Saindo de Dallas, o esloveno deixa de estar elegível para um contrato no nível de remuneração mais elevado da NBA, que seria no valor de 345 milhões de dólares (cerca de 333 milhões de euros) por cinco anos.

O acordo entre os Lakers e os Mavericks também inclui a chegada a Dallas do base Max Christie e de uma escolha de primeira ronda do draft em 2029. Maxi Kleber e Markieff Morris seguem com Doncic para o conjunto de Los Angeles. Os Utah Jazz também entraram na troca como facilitadores do negócio: vão receber o extremo dos Lakers Jalen Hood-Schifino e escolhas de segunda ronda de drafts futuros.