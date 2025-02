Judoca Patrícia Sampaio conquista ouro no Grand Slam de Paris

Patrícia Sampaio derrotou três adversárias do top-8 no percurso até ao ouro. É a terceira judoca portuguesa a conseguir vencer o torneio em Paris, depois de Telma Monteiro e Bárbara Timo.

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, conquistou este domingo a medalha de ouro em -78 kg no Grand Slam de Paris, um dos torneios mais conceituados do circuito internacional.

A judoca de Tomar iniciou o circuito da melhor forma, com uma entrada implacável na capital parisiense, onde derrotou este domingo três adversárias do top-8, entre as quais as primeira e terceira cabeças de série na competição.

Na final, Sampaio derrotou a ex-campeã mundial e medalha de prata em Paris2024, Inbar Lanir, com uma projecção para ippon a 1m15s do final, e quando a sua adversária israelita já tinha dois castigos.

Antes, a medalhada olímpica e o nome mais entusiasmante a actualidade no judo português, já tinha vencido, com o público da casa contra si, a francesa Audrey Tchumeo, que viu um terceiro castigo (desclassificação) a 57 segundos do final.

O dia tinha começado também com outra adversária pré-designada (sétima), mais nova, de 21 anos e uma promessa da modalidade, a neerlandesa Lieke Derks, a quem venceu por ippon, com uma imobilização (osaekomi).

Na subida ao lugar mais alto do pódio, em que se ouviu o hino português, Sampaio esteve acompanhada da "vice" Inbar Lanir e das francesas Tcheumeo e Fanny Posvite, que terminaram com a medalha de bronze.

Para Sampaio, 2024 foi um ano de excelência, especialmente com a medalha em Paris2024 e que terminou com a medalha de bronze no Grand Slam de Tóquio, em Dezembro, seguida agora de um 2025 prometedor.

O ouro em Paris coloca-a, tal como aconteceu com a medalha olímpica, a igualar proezas de Telma Monteiro, Nuno Delgado e Jorge Fonseca, numa restrita galeria de portugueses que conseguiram vencer no Grand Slam parisiense.

A judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais passa a ter o mesmo ouro em Paris de Bárbara Timo (2021), Telma Monteiro, que terminou a carreira no final do ano, e foi primeira em 2012 e 2015, e de Pedro Soares (1998).

Logo após o combate de Sampaio, Jorge Fonseca entrou no tatami da Arena Bercy para disputar a medalha de bronze diante do russo Arman Adamian, a competir como neutro, mas o judoca do Sporting não resistiu a uma imobilização a 48 segundos do final.

Jorge Fonseca, que tem um bronze em Paris conquistado em 2017, teve um saldo de duas derrotas, a primeira nas meias-finais com o brasileiro Leonardo Gonçalves, e duas vitórias, diante do francês Cédric Olivar e do cubano Ivan Silva Morales.

Em competição também este domingo, Joana Crisóstomo perdeu ao segundo combate que realizou, com a japonesa Mayu Honda, que terminaria no final com a prata em -70 kg, e Taís Pina perdeu na estreia na mesma categoria diante da romena Serafima Moscalu.