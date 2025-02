Henrique Rocha foi o herói português na Taça Davis

O play-off do Grupo Mundial I da Taça Davis, entre Portugal e Mónaco terminou com um herói inesperado. Henrique Rocha, actual 161.º no ranking mundial, foi chamado pelo capitão Rui Machado para o quinto e decisivo encontro, depois de Jaime Faria, no sábado, e Nuno Borges, minutos antes, terem cedido dois pontos à equipa monegasca. Mas o número três português esteve à altura da missão, venceu Romain Arneodo em dois sets, e colocou Portugal na eliminatória de Setembro, em que se irá discutir o acesso ao qualifying da Davis Cup Finals.

A eliminatória, na qual Portugal chegou ao famoso Monte-Carlo Country Club no papel de favorito, estava bem encaminhada depois de Borges (134.º no ranking de pares) e Francisco Cabral (59.º) terem derrotado os especialistas Romain Arneodo (71.º) e Hugo Nys (25.º), por 6-3, 3-6 e 7-5, ao fim de uma hora e 55 minutos, e colocado o resultado da eliminatória em 1-2.

Mas complicou-se quando Borges (37.º no ranking de singulares) foi surpreendido por Valentin Vacherot (201.º) – que derrotara Faria (109.º) no sábado. O melhor tenista luso entrou bem, mas quebrou de intensidade no início do segundo set e, depois de desperdiçar um break-point para 2-2 na partida decisiva, deixou Vacherot comandar até fechar, por 4-6, 6-1 e 6-2.

Henrique Rocha assumiu então a tarefa de conquistar o terceiro ponto, frente a Arneodo, de 32 anos e sem ranking de singulares. Motivado, o monegasco liderou ambos os sets por 5-2, mas na segunda partida, já não conseguiu disfarçar as grandes dificuldades físicas, que ficaram traduzidas nos 20 pontos consecutivos com que Rocha fechou o encontro, com os parciais de 7-5, 7-5.