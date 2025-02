França leva o bronze frente a um enorme Portugal no Mundial de andebol

Nova exibição de grande nível frente aos campeões europeus e detentores de 13 medalhas em Campeonatos do Mundo, que definiram o triunfo no último segundo.

França conquistou este domingo a medalha de bronze que Portugal esteve perto de garantir no Campeonato do Mundo de andebol, ao bater Portugal por 35-34 na Unity Arena, em Oslo, na Noruega.

Com menos um dia de recuperação e um acumulado de jogos de máxima exigência, especialmente para uma selecção que nunca tinha chegado aos quartos-de-final de um Mundial, Portugal enfrentou o campeão europeu - uma França com seis Mundiais, três ouros olímpicos e quatro europeus - de igual para igual.

A França, mesmo tendo assumido o comando, nunca conseguiu descolar, com Portugal a manter a diferença de um golo e a só não passar para a frente sensivelmente a meio do primeiro tempo porque falhou o passe.

A velocidade dos franceses dificultou a missão lusa e tudo ficou mais difícil depois de Aymeric Minne ter elevado para 14-12 na altura mais crítica de Portugal, que sofreu três golos e não marcou nenhum durante um período de três minutos.

Capdeville tentou travar os franceses, mas o intervalo chegou com um 19-17 para a França, que para além dos seis títulos mundiais, possuía duas "pratas" e quatro "bronzes" em seis possíveis.

Com sete golos, Aymeric Minne assumia-se como o inimigo público de Portugal, que tinha em Iturriza e Martim Costa os elementos mais afinados, com quatro golos cada.

Portugal precisava de entrar concentrado no segundo tempo para tentar a aproximação que Iturriza conseguiu (19-19) depois de Bolzinger ter feito duas defesas, uma a livre de sete metros. O jogo entrava de novo numa toada de parada e resposta, com a selecção nacional a tentar pela primeira vez passar para a frente no marcador.

Capdeville desequilibra

Com uma exclusão para cada equipa e uma defesa de Capdeville, Portugal assumiu, finalmente, o comando a 20-21. Faltava aproveitar o momento para enervar o adversário. Porém, apesar da exclusão de Rémili, Portugal desperdiçou uma ocasião soberana com o adversário sem guarda-redes, permitindo que os franceses voltassem ao comando (23-22).

Havia 20 minutos para decidir quem conquistaria a medalha e Capdeville emergiu com quatro defesas cruciais para levar Portugal de novo para a frente e a França de novo em dificuldades e pela primeira vez obrigada a anular dois golos de desvantagem.

Novo momento de seca, com cerca de cinco minutos sem qualquer golo português, a França recuperou, ameaçando embalar para o triunfo, sem que o lograsse com a facilidade que os campeões europeus poderiam imaginar.

Portugal geria bem a fadiga física e emocional, mantinha o resultado em aberto, mas nova defesa de Bolzinger complicava a tarefa lusa numa recta final empolgante e imprevisível que entrou nos últimos cinco minutos com uma igualdade (31-31) e foi até ao fim sem que nenhuma selecção conseguisse impor-se.

A dois segundos do fim, Areia esteve perto de levar o jogo para prolongamento, mas no último remate o guarda-redes gaulês defendeu com a cabeça e a França somou o quinto bronze.