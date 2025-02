Arsenal goleia Manchester City, que fica a 15 pontos da liderança

O Arsenal goleou esta tarde o Manchester City, por 5-1, em jogo da 24.ª jornada da Premier League, desfecho que coloca uma pedra sobre as possibilidades de renovação do título inglês pela formação de Pep Guardiola, que fica a 15 pontos do líder Liverpool, a nove do Arsenal e a seis do Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo.

O Manchester City ocupa o quarto lugar com 41 pontos, em igualdade com o Newcastle, que recebe na próxima ronda. Em êxtase, com os cinco golos apontados em Londres aos tetracampeões - o que não sucedia há 24 anos, desde Outubro de 2000, era ainda Arsène Wenger treinador dos "gunners" - o Arsenal começou muito cedo a construir o triunfo.

Martin Odegaard marcou muito cedo, aos dois minutos, causando maior pressão sobre um adversário com margem reduzida depois de novo triunfo do Liverpool na véspera. Ainda assim, o City esteve perto de igualar na primeira parte, o que acabaria por conseguir no reatamento, com Haaland (55') a bater David Raya com um golo de cabeça.

E quando o jogo parecia relançado, no minuto seguinte, um mau passe de Foden foi aproveitado por Partey, que ainda beneficiou do ressalto de bola nas costas de Stones antes de entrar na baliza.

A partir daí, o Arsenal arrancou para a goleada que consumou com golos de Lewis-Skelly (62'), Havertz (76') e Nwaneri (90+3'), que selou o triunfo que deixa os londrinos a nove pontos do Liverpool e com mais três do que o Forest.