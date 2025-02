AC Milan de Sérgio Conceição deixa fugir vitória no derby della Madonnina

O AC Milan de Sérgio Conceição e Rafael Leão não conseguiu repetir, este domingo, em jogo da 22.ª jornada da Liga italiana, a dose servida ao rival Inter de Milão na Supertaça, no início de Janeiro, vendo o campeão italiano evitar, a dois minutos do fim, a segunda derrota na Série A e a terceira de 2024-25 com os "rossoneri".

Depois de ter resistido a uma série de ocasiões do rival para anular o golo de Reijnders(45'), com Maignan e os postes da baliza a desesperarem a equipa de Simone Inzaghi, o AC Milan não evitou o empate (1-1) alcançado por De Vrij (90+3'), falhando o assalto ao sétimo lugar do Bolonha, permanecendo a 16 pontos do Inter, segundo classificado.