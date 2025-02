Sporting vence o penúltimo e coloca pressão nos rivais

O Sporting segurou a vantagem confortável que tem no topo da classificação da I Liga ao derrotar, neste domingo, o Farense por 3-1. Com o triunfo, os sportinguistas colocam pressão sobre Benfica e FC Porto, seus mais directos perseguidores, que vêem os “leões” ficarem com nove pontos de vantagem.

Rui Borges continuou sem poder utilizar Gyökeres e foi com Harder novamente como homem mais adiantado que o Sporting foi a jogo. Pela frente, um Farense em posição muito difícil na Liga, penúltimo na tabela e que se apresentou em Alvalade com a clara intenção de defender e aguentar o nulo o máximo de tempo possível.

Os algarvios apresentavam uma defesa a cinco, com uma linha média de quatro (que quase só se preocupava em defender) e um homem na frente a tentar a sua sorte. E foi contra esta “parede” que o Sporting foi tentando “fazer pela vida”.

A jogar com pouca velocidade, os “leões” tinham o total controlo do jogo, mas não incomodavam, até que no primeiro erro dos algarvios, que falharam uma saída para o ataque, marcaram. A bola foi recuperada por Fresneda que, depois de um primeiro cruzamento sem consequências, surgiu na área do Farense a desviar para a baliza um centro rasteiro de Harder. Tinham passado dez minutos e o Sporting fazia o mais difícil, que era encontrar uma brecha na parede algarvia e estava em vantagem no marcador.

O jogo continuou favorável aos sportinguistas, com o Farense a ser incapaz de incomodar o guarda-redes Rui Silva. E foi com naturalidade e sem precisar de acelerar muito que os “leões” dilataram a vantagem, logo no minuto seguinte a uma lesão de Catamo que obrigou o moçambicano a abandonar o relvado de maca. Na sequência de um canto, Diomande fez o 2-0, dando a ideia de que tudo seria fácil até ao final do encontro.

Só então o Farense decidiu abandonar um pouco a atitude “medrosa” que tinha adoptado desde o começo da partida, quase sempre por intermédio de Elves Baldé. E foi dos pés do guineense, na sequência de um lançamento lateral que os algarvios chegaram ao golo, já no período de compensação do primeiro tempo, fazendo com que os segundos 45 não fossem de absoluta tranquilidade.

Positivo/Negativo Positivo Harder Pode não ter o instinto goleador de Gyökeres, nem sequer a mesma técnica, mas é muito lutador e tem feito tudo para mostrar a sua qualidade na ausência do goleador sueco. Neste domingo, fez a assistência para o primeiro golo sportinguista e marcou o último dos “leões” para além de alguns remates perigosos.

Positivo Elves Baldé Numa equipa formatada para defender, Elves Baldé foi dos poucos a tentar puxar os algarvios para o ataque. O golo do Farense foi de Lucas Áfrico, mas a jogada foi inventada pelo guineense, que fez a sua formação nas camadas jovens dos “leões”.

Positivo Hjulmand O médio e capitão do Sporting voltou a fazer um belo jogo. É verdade que o opositor não era muito exigente, mas o dinamarquês, sempre que teve que se aplicar, mostrou qualidade. Negativo Lesões no Sporting Têm sido muitos os jogadores “leoninos” que têm ficado na enfermaria esta época. Neste domingo, foi Genny Catamo a juntar o seu nome à lista.

O Farense tentou conseguir algo mais na segunda parte. Sempre por intermédio de Baldé, que entretanto ganhou a companhia de Rui Costa. Os algarvios não ganham há cinco jogos, mas também não perdiam há seis. Mas depois de uns dez minutos com alguma ousadia, o Sporting voltou a tomar conta da partida.

Trincão, Quenda e Harder tiveram oportunidades para resolver o jogo para os sportinguistas, mas fosse por falta de pontaria, fosse por defesas de Ricardo Velho, os sportinguistas não conseguiam fazer o 3-1 que “sentenciaria” de vez o jogo. E foi com algum nervosismo que os minutos finais do encontro foram vividos pelos adeptos “leoninos” já que a vantagem pela margem mínima e um ou outro atrevimento do Farense não davam tranquilidade.

Até que Harder teve o seu prémio. O dinamarquês, que tem feito tudo para ganhar o seu espaço em Alvalade, iniciou e concluiu (com o peito) a jogada que deu ao Sporting o desejado 3-1 que sentenciou de forma definitiva a partida para os "leões".