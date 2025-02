Segunda na TV: estações de Rohmer, cogumelos milagrosos e a Vida Abaixo de Zero

CINEMA

Conto de Primavera

RTP2, 23h02

Data de 1990 este que é o primeiro capítulo dos Contos das Quatro Estações de Éric Rohmer, cineasta francês da nouvelle vague adepto de filmes em séries temáticas. Foi a última colecção a que se dedicou. Ao longo dessa década, assinaria também, por esta ordem, os contos de Inverno, Verão e Outono. A RTP 2 está a passá-los semanalmente; para a semana, é a vez do Conto de Verão.

Eu, Tonya

AMC, 23h13

Drama biográfico, em estilo mockumentary, escrito por Steven Rogers e realizado por Craig Gillespie. Margot Robbie (que também produz) encarna Tonya Harding, patinadora que vê a carreira desabar por causa de um escândalo. O filme ganhou um dos três Óscares para que foi nomeado: melhor actriz secundária para Allison Janney, no papel da mãe da atleta.

SÉRIES

Common Side Effects

Max, streaming

Estreia. Cogumelos, conspirações, as grandes farmacêuticas e o competitivo mundo empresarial intrometem-se nesta série de animação (para maiores de idade) em torno de dois antigos colegas de liceu que sabem de uma descoberta revolucionária e potencialmente milionária: um fungo com milagrosas propriedades curativas. As vozes são de Emily Pendergast e Dave King (que entrou em – e escreveu para – Parks and Recreation e The Good Place). Os criadores são Joseph Bennett (Scavengers Reign) e Steve Hely (ligado ao The Office americano e 30 Rock).

Flashpoint

AMC, 21h20

A partir desta segunda-feira entra em acção, semanalmente, a Unidade de Resposta Estratégica na qual se centra esta série canadiana, originalmente estreada em 2008 e com cinco temporadas no currículo. Resgatar reféns, desarmadilhar bombas e desmantelar redes criminosas fazem parte do caderno de encargos destes agentes de elite ultratreinados para enfrentar situações-limite e suportar a pressão que elas acarretam. É uma criação de Mark Ellis e Stephanie Morgenstern, com Hugh Dillon, Amy Jo Johnson, David Paetkau, Sergio Di Zio e Enrico Colantoni no elenco.

Liaison

AMC, 22h10

Também em estreia no AMC, mas bem mais recente (saiu em 2023, na Apple TV+), este thriller criado por Virginie Brac é uma co-produção britânica e francesa em que os franceses Vincent Cassel e Eva Green dão vida a dois espiões e ex-amantes a braços com uma ameaça cibernética.

DOCUMENTÁRIOS

O Cavalo de Tróia - Novas Provas

RTP2, 20h40

É um dos episódios históricos mais famosos de sempre. Tem tudo para ser cativante: “uma linda heroína, sexo, vingança, violência, um desfecho trágico”, como nota este documentário. Reza a memória colectiva que um gigantesco cavalo de madeira, passando por oferenda, foi utilizado por soldados gregos para se conseguirem infiltrar nas hostes troianas e conquistar a cidade. Mas terá acontecido exactamente assim? Este trabalho analisa-o ao pormenor, à luz de descobertas recentes produzidas por investigações forenses.

Vida Abaixo de Zero

Odisseia, 22h30

Chega ao Odisseia mais uma série documental que representa O Melhor da BBC, desta vez na forma de um reality que conquistou nove Emmys para o seu palmarés. Narra “desafios extremos nas regiões mais gélidas do planeta”, através dos exemplos de quatro famílias no Alasca. Sobressaem, a par das técnicas de sobrevivência, “a profundidade da ligação humana ao meio natural, a importância da comunidade e da família e o espírito resistente necessário para prosperar num dos climas mais hostis do planeta”, avança o canal. Fica em exibição semanal, aos pares de episódios.

Coimbra: História de Uma Canção

RTP1, 23h

Realizado por Jorge Carvalho, a partir de uma ideia de Ivan Dias, debruça-se sobre uma só canção: Coimbra, composta por Raul Ferrão e escrita por José Galhardo. Surgiu em 1947, no filme Capas Negras. Amália, Caetano Veloso, Chavela Vargas e Louis Armstrong estão entre os muitos que lhe deram voz. Datado de 2021, o documentário inclui depoimentos de Joel Pina, Rui Vieira Néry e José Jorge Letria, entre outros, bem como participações de músicos como Marco Rodrigues, Maria João, Marta Pereira da Costa ou Ricardo Toscano.