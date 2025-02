Palcos da semana: entre Paredes e Monk, a Outralidade

Raízes de Outralidade

Israel Galván, inovador crónico do flamenco, subverte-o (e enriquece-o) mais uma vez, agora por entrosamento dessa tradição com A Sagração da Primavera de Stravinsky. Resultado: La Consagración de la Primavera, o espectáculo chamado a encerrar o Guidance - Festival Internacional de Dança Contemporânea.

Há quatro outros criadores com estreias nacionais a não perder: na abertura, Rocío Molina no mesmo trilho renovador do pioneiro Galván; Silvia Gribaudi a tirar beleza e arte de supostas imperfeições; Habib Ben Tanfous a enveredar por sentidos de pertença, presença e identidade; e Benjamin Kahn a coreografar uma catarse gritante para Sati Veyrunes.

Juntem-se o taranto segundo María “La Chachi” del Mar Suárez, as novas Sensorianas de Clara Andermatt, o Sublinhar de Marta Cerqueira e a estreia absoluta de Cloud Nine (Nuvem Nove) de Vera Mantero & Susana Santos Silva e estão alinhados os espectáculos.

Assim se manifesta “a urgência luminosa da dança na era da outralidade”, neologismo-lema a encapsular a diversidade e renovação que o festival enaltece nesta 14.ª edição, também através de conversas, masterclasses, debates, cinema e outras actividades.

GUIMARÃES Vários locais

De 6 a 15 de Fevereiro

Bilhetes de 5€ a 15€; algumas actividades gratuitas

Monk e Hollenbeck em reinvenções

Não lhe chamam “feiticeira da voz” por acaso. Enche-a “de murmúrios suaves, encenações hipnóticas, humor desarmante e filosofias ressuscitadas”, escreveu em tempos o Los Angeles Times. Falava de Meredith Monk, voz-fenómeno que influenciou Björk ou Laurie Anderson, e que cuja veia criativa, irrequieta e transfronteiriça se revela também enquanto compositora, coreógrafa, realizadora, performer…

Agora, reencontramo-la a espalhar magia na empatia musical com o não menos criativo baterista e compositor John Hollenbeck, amigo de longa data com quem reinventa, no espectáculo Duet Behavior, páginas do seu catálogo de mais de 50 décadas de música.

LISBOA Culturgest

Dia 5 de Fevereiro, às 21h

Bilhetes a 25€ PORTO Auditório do Museu de Serralves

Dias 7 e 8 de Fevereiro, às 21h30

Bilhetes a 15€

Simão sem medo

Toxicidade, paranóias, convidados perplexos e uma relação que se autodestruirá em três… dois… um… “O inferno pode ser uma sala de estar confortável e um casal insatisfeito”, decretou Edward Albee ao resumir Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1962), a peça que o elevou ao panteão dos grandes dramaturgos.

É uma das mais representadas de sempre. Também o encenador Simão do Vale Africano se atira a ela, numa visão concretizada pelos actores Anabela Moreira, João Reis, Daniel Silva e Joana Africano. Nuno Carinhas trata da cenografia.

PORTO Teatro Nacional São João

De 6 a 16 de Fevereiro

Quarta, quinta e sábado, às 19h; sexta, às 21h; domingo, às 16h

Bilhetes de 7,50€ a 16€

Comunidade incluída

Do bairro cascalense do Fim do Mundo vem La Familia Gitana. O projecto Zha! chega da Invicta, da Campanhã. Têm encontro marcado no Grande Auditório da Gulbenkian, encarregues que estão de fechar Isto É Partis & Art for Change.

É mais uma edição da iniciativa destinada a “celebrar a arte participativa e reflectir sobre direitos culturais”, num fim-de-semana alargado que dá visibilidade a projectos desenvolvidos em comunidades, este ano “com particular foco na cultura cigana”, explicita o comunicado.

Até lá, apresentam-se jovens do Porto nas tábuas com Fome de Bola e preocupações em campo, refugiados ucranianos a dar música e fábulas, e as Cantadeiras de Campo do Gerês unidas ao alfacinha Coro dos Anjos, além das instalações, conferências, exibições de filmes e conversas que também entram no programa.

LISBOA Fundação Calouste Gulbenkian

De 7 a 9 de Fevereiro

Grátis

Paredes meias com o mestre

Dirigida por Pedro Neves, a Orquestra Metropolitana de Lisboa fixa-se No Centenário de Carlos Paredes e “transfigura o timbre da guitarra em registo sinfónico”, levando a música do autor de Verdes anos e Movimento perpétuo ao convívio com Cherubini, Frederico de Freitas, Brahms, Paganini ou, em estreia absoluta, a Fantasia que Tiago Derriça compôs em torno da sua obra.

O concerto marca o arranque das comemorações dos cem anos do nascimento desse homem simples que com tanta genialidade manuseou a guitarra portuguesa. Há muitas mais homenagens, de músicos e não só, programadas por todo o país e fora de portas. É só seguir as pautas.