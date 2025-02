Marina Colasanti (1937-2025): a força de uma voz delicada

Marina Colasanti, que a Academia Brasileira de Letras considerou “uma das maiores referências da literatura brasileira”, morreu na terça-feira, aos 87 anos, na sua casa no Rio de Janeiro.

“Eu escrevo histórias porque é a minha profissão, porque é o meu prazer, porque as histórias me chegam ou eu as busco, elas estão por toda a parte. E eu adoro fazer isso. Escrevo muitas outras coisas além de histórias. Sou jornalista, trabalhei em publicidade, em televisão, fiz guiões. E continuo trabalhando em imprensa — tenho 50 anos de imprensa”, disse ao PÚBLICO em 2012, quando veio a Portugal participar na XII edição das Palavras Andarilhas, organizadas por Cristina Taquelim, que dirigia então a Biblioteca José Saramago, em Beja.

Para esta mediadora de leitura, “a narradora Marina cuidava da escritora Marina”, conforme refere num depoimento pedido pelo PÚBLICO após a notícia da sua morte. “A candura na voz quando abordava com firmeza a sua condição de mulher, o humor fino, inteligente, culto, o jeito delicado e preciso.”

A escritora, de origem etíope, com parte da infância passada em Roma, foi para o Brasil em 1948, onde encontrou “o espaço para transformar palavras em arte”, lê-se na nota divulgada pela Academia Brasileira de Letras ao lamentar a sua morte. Marina Colasanti assinou mais de 70 livros para crianças e adultos, incluindo poesia e vários ensaios sobre escrita e criação literária, e foi distinguida nove vezes com o Prémio Jabuti, o maior e mais prestigiado prémio literário do Brasil.

Recentemente, em 2023, o conjunto da sua obra mereceu o Prémio Machado de Assis, altura em que a escritora e jornalista Rosiska Darcy de Oliveira resumiu assim o seu trabalho: “Marina escreve para crianças livros que também são lidos por adultos. São textos encantados, com leituras que se desdobram”, recordou o Globo por estes dias.

Por seu lado, a Folha de S. Paulo descreveu desta forma as obras criadas ao longo de 50 anos: “Marina Colasanti não é só autora de poemas, narrativas curtas, contos de fadas, crónicas, histórias infantis, traduções, ensaios e reportagens. Os seus livros para crianças e adultos são feitos da mesma matéria dos clássicos — deles, transbordam desejos, ódios, manias, paixões, medos e ambiguidades. Neles, está escrita a alma humana.”

O mesmo jornal também a considerou “uma das escritoras brasileiras mais premiadas e nome respeitado mundialmente quando o assunto é literatura infanto-juvenil”, tendo sido finalista do Prémio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da literatura para a infância e juventude, em 2024.

Leitores, admiradores e estudiosos da obra da autora ficaram desiludidos por esta distinção não lhe ter sido atribuída, naquela que seria a sua última oportunidade. E voltaram a dar conta desse descontentamento nas redes sociais logo após tomarem conhecimento da sua morte.

Também foi manifestada perplexidade por apenas um livro da autora ter sido publicado por uma editora portuguesa, Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento (Tinta-da-China, colecção Pereré). Nele se dá a conhecer a faceta de artista plástica de Marina Colasanti, já que assina também as ilustrações. A escritora estudou na Escola Nacional de Belas-Artes e fez trabalhos de gravura em metal.

Foto Marina Colasanti em 1968: a escritora foi distinguida nove vezes com o Prémio Jabuti, o maior e mais prestigiado prémio literário do Brasil Fundo Correio da Manhã (Brasil)/Wikimedia Commons

A especialista brasileira em literatura para a infância e juventude Benita Prieto é uma das mediadoras de leitura que lamentam essa ausência de textos publicados em Portugal. “Marina tornou-se uma unanimidade na América Latina, onde foi amplamente premiada e conquistou um verdadeiro séquito de admiradores. Ainda assim, isso não bastou para que Portugal e Espanha lhe dessem o devido espaço. Em cada país, apenas um livro publicado”, diz ao PÚBLICO via email. E acrescenta: “Um universo de leitores ainda não teve a sorte de a descobrir, num mundo onde a predominância do inglês deixa tantos autores à margem do reconhecimento global. A literatura em português perde quando não atravessa fronteiras.”

Já o promotor de leitura Maurício Leite, também brasileiro a viver em Portugal, fala do “absurdo dos absurdos haver apenas um [livro de Marina Colasanti] publicado em Portugal, mesmo tendo ela tantos leitores por aqui”.

Diz ainda que sobre “a Marina escritora tudo está na Internet e principalmente nas livrarias, em seus livros, muitos deles escritos e ilustrados por ela”. Prefere falar “da amiga que se foi”, dizendo: “Deixou em meu peito um vazio enorme. Um vazio daqueles que nem o tempo conseguirá preencher.”

Conta ao PÚBLICO uma história antiga da primeira viagem que fizeram juntos para Portugal, para as Palavras Andarilhas, em Beja. “Uma manhã ela me convidou para caminhar pela parte histórica da cidade. Com um mapa nas mãos, saímos e logo nos perdemos, alguém nos disse: sigam por esta rua, tem de andar bastante”, recorda com humor. E avisa: “Não se deve dizer ‘andar bastante’ para brasileiros acostumados com as distâncias. Andámos tanto que saímos da cidade e fomos parar em uma plantação de amendoins longe, bem longe de onde queríamos estar.” Era boa companhia.

Na conversa que a escritora teve com o PÚBLICO em 2012, participou também o seu marido, o escritor e poeta Affonso Romano de Sant’Anna. Orgulhoso e bem-disposto, recordou: “Nos anos 1970, ela era conhecida em Portugal através da revista Nova. Toda a hora, ela encontra uma leitora, como Inês Pedrosa, por exemplo. Por essa altura, Marina andava fazendo a cabeça das mulheres em Portugal.”

Foto Marina Colasanti nas Palavras Andarilhas, em Beja DR

Marina contou como conseguiu editar uma revista de cunho intensamente feminista. “O que é surpreendente porque a Nova era uma revista gerada a partir da Cosmopolitan, que é sexista, sinistra. Mas devido ao momento que se vivia no Brasil, que estava debaixo de uma ditadura, no qual não seria possível fazer uma revista sexista porque os militares sempre foram (no mundo inteiro) muito conservadores, a revista deslizou para uma postura em busca de uma mulher jovem nova e acabou por se tornar num veículo de ideias feministas.”

A escritora admitiu: “Andei fazendo a cabeça das mulheres, como ele [Affonso] diz. Durante 20 anos, trabalhei muito com isso. Foi muito intenso na minha vida. Uma responsabilidade muito grande. Foi, muito, muito bom.”

Disse-nos ainda esta criadora de contos de fadas: “As histórias que eu conto são só as que eu escrevo, não conto histórias alheias, só conto as minhas. Talvez por achar que seria um outro tipo de profissão (contar as histórias de outros). Contar as minhas próprias histórias parece uma decorrência natural, uma vez que eu sou a história.” Talvez por isso a sua voz soasse tão inteira.

É esta mistura de força e de delicadeza que fizeram de Marina Colasanti uma mulher singular. Feminina nos temas, feminista nas abordagens.

Ouvi-la narrar, sempre e só as suas histórias, era uma experiência serena, mas intensa, fosse numa sala pequena ou num jardim lotado, como nas noites dos encontros de narração oral. Muito diferente de contadores exuberantes e até histriónicos, Marina estava ali só com as suas palavras, a sua entoação e emoção. E o silêncio era grande. Agora, ficou maior.