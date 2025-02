Um estudo de 458 páginas conseguirá transformar esta pintura num Van Gogh?

É mítico o ano que o pintor Vincent van Gogh passou numa instituição psiquiátrica no Sul de França, em Saint-Rémy-de-Provence, onde esteve em tratamento depois do episódio da auto-mutilação de Dezembro de 1888 — quando, após uma discussão com Gauguin, cortou a orelha esquerda. Foi um ano muito fecundo na carreira do pintor pós-impressionista, que produziu então cerca de 150 pinturas e uma centena de desenhos. Nos dias bons, pintou no asilo várias das suas obras-primas e algumas das pinturas mais amadas do mundo, como Noite Estrelada e Amendoeira em Flor. Nos dias maus, chegou a comer os óleos com que fazia essas mesmas pinturas, situações que levaram a ser-lhe retirado o privilégio de trabalhar no atelier que mantinha no hospital.

